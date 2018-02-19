Бывшую Тарасова затравила проклятиями подписчица

Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана стала жертвой неадекватной подписчицы. Женщина под каждым постом модели вспоминает какие-то грехи футболиста, за которые он и его 8-летняя дочь Ангелина прокляты. Она угрожает им смертью и оскорбляет саму владелицу страницы в «Инстаграме». В конце концов, молодая женщина возмутилась таким поведением злопыхательницы, опубликовав скриншот с ее комментариями.

«Настоятельно прошу никогда более не оставлять подобных комментариев под каждым постом. Я не хочу ни видеть, ни читать этот бред», — написала Оксана Тарасова. И посоветовала подписчице: «Лечите голову».

Напомним, Дмитрий Тарасов разошелся с Оксаной Осинкиной в 2011 году ради Ольги Бузовой. У футболиста в первом браке родилась дочь.

Несмотря на развод с ее матерью, спортсмен заботится о девочке и принимает активное участие в ее воспитании.