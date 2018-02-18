Вопреки всему: 5 звездных пар снова вместе

Ссоры в семейной жизни можно воспринимать по-разному. Для кого-то это знак, что отношениям пришел конец. А для кого-то — возможность нажать на «паузу», чтобы после всего пережитого вновь идти по жизни рука об руку.

В Прощеное воскресенье «Летидор» уже по традиции рассуждает о семейных отношениях. В прошлом году мы составили рейтинг звездных пар, которые дружат после развода, а в этот раз мы говорим о российских звездах, которые в свое время приняли непростое решение воссоединиться после разрыва. Полина и Дмитрий Дибровы

В одном из интервью известный телеведущий заявил, что другой любви, кроме как той, что с первого взгляда, не может быть. Чувства Дмитрия Диброва к будущей жене возникли в ту секунду, когда он, сидя в кресле жюри на конкурсе красоты, увидел конкурсантку Полину Наградову (девичья фамилия Полины. — Прим.ред.). Потом были переписка в интернете, СМС, прогулки, согласование даты свадьбы и… расставание!

Потому что бабушка ей объяснила: что ж ты, мол, делаешь, тебе 18 лет, а тут 50-летний этот… Да они там на телевидении все бабники, пропойцы, наркоманы, самовлюбленные скотины! И Полина послушалась. Стала первой и единственной женщиной на свете, которая меня бросила, — вот так, по живому, когда я в нее влюблен был! И я ей очень благодарен за это. Иначе я бы не стал самим собой — таким, какой я сейчас, Да-да, вы не ослышались — в жизни Полины и Дмитрия, которые в будущем году отметят десятую годовщину брака, в 2009 году был разрыв! И притом его инициатором был не известный ведущий, а юная девушка из Ростова-на-Дону.

Оксана Домнина и Роман Костомаров Финал этой истории известен всем. Полина и Дмитрий воспитывают троих сыновей — 8-летнего Александра, 4-летнего Федора, 2-летнего Илью.

В жизни известных фигуристов разрыв случился на почве адюльтера, за которым следила, без преувеличения, вся страна. В 2013 году Оксана Домнина и Роман Костомаров отметили 8-летие отношений (на тот момент они не состояли в официальном браке) и 2-летие дочери Анастасии. И, казалось бы, все хорошо, но ТВ-проект «Ледниковый период», в котором влюбленные принимали участие, все расставил на свои места. А точнее, перевернул мир этой пары с ног на голову — у Оксаны начались отношения с партнером по шоу, актером Владимиром Яглычем.

Венчаться было необходимо. Можно было не жениться. Для нас это было глобальным событием, В подробности этой истории вникать не будем. Скажем лишь, что зимой 2014 года Оксана и Роман воссоединились. И не просто продолжили историю на старых правилах, а начали новую главу в своих отношениях. В апреле влюбленные расписались, в августе — обвенчались, а спустя 2 года у них родился сын Илья.

Этот молодой человек всегда был очень интересной персоной для журналистов. И не только потому что он — директор актрисы Светланы Пермяковой. Или потому что рабочие отношения между Светланой и Максимом переросли в личные. Дело в том, что Максим Скрябин — отец дочери Светланы Пермяковой.

Позже в интервью «7 Дней» бывшая кавээнщица вспоминала, что сказала Максиму о своем желании родить от него ребенка, когда они были только друзьями.

В июле 2012 года у пары родилась дочь Варвара, но спустя 4 года Светлана и Максим расстались.

Во многих интервью Пермякова отмечала, что после разрыва они с Максимом даже стали друг другу еще ближе, а в июне 2016 года в программе «Секрет на миллион» она на всю страну объявила, что у нее роман с мужчиной старше ее на 3 года.

Агния Дитковските и Алексей Чадов Но, по всей видимости, ситуация в жизни актрисы изменилась. В ходе программы «Судьба человека» на вопрос о том, делал ли Скрябин ей предложение руки и сердца, Пермякова ответила Борису Корчевникову : "Так и не надо. Мы вместе — это самое главное. Есть столько людей, которым были сделаны предложения, были подарены кольца вот с такими булыжниками, а через месяц они расстаются со скандалами, разводами, слезами. Мы живем уже 10 лет".

Жизнь этой пары похожа на сценарий фильма, претендующий на золотую статуэтку. Судите сами.

19-летняя Дитковските и 25-летний Чадов познакомились в 2006 году на съемках фильма «Жара» и так же, как и их экранные герои, влюбились друг в друга. Однако их любовь жила всего 3 года. Это совпадение с теорией Фредерика Бегбедера Алексей объяснял просто: между ними был «детский брак двух людей без жизненного опыта».

Спустя несколько лет судьба опять свела молодых людей на съемочной площадке, и опять они играли влюбленных. Да так вжились в роль, что… в 2012 году сыграли свадьбу, а в 2014 году на свет появился их сын Федор.

Есть такое выражение: «Как я узнаю, что ты лучший, не познав других?» Человеку, чтобы в чем-либо разобраться, необходимо совершить ошибки. В интервью журналу Hello! Дитковските так объясняла кризис, случившийся в их с Алексеем жизни:

Тогда поклонники ликовали: они стали более взрослыми, мудрыми, осознали ошибки — значит, во второй раз у влюбленных обязательно все получится. Но летом 2015 года случилось то, чего фанаты меньше всего ждали: супруги расстались!

Тем не менее они постарались сохранить дружеские отношения и даже ездили отдыхать с сыном. Этот факт породил в журналистах зерно сомнения: не означают ли такие поездки, что Агния и Алексей вновь сошлись?

Алена Краснова и Никита Пресняков «Летидор» делать прогнозы по этому поводу не станет. Скажем лишь, что скоро на телеканале СТС стартует реалити-шоу «Союзники», ведущими которого стали Агния Дитковските и Алексей Чадов.

Ребята познакомились в 2014 году и сразу же поняли, что эта встреча не случайна. Тогда Алене было 17 лет, а Никите — 23. Казалось бы, какие в этом возрасте у современных молодых людей могут серьезные отношения? Но спустя три недели после знакомства Никита уже был представлен родителям Алены! Согласитесь, серьезный шаг!

Однако, несмотря на пророчества журналистов (ведь Алену тепло приняла и семья Никиты), в 2015 году молодые люди расставались на 6 месяцев. Как в интервью «СтарХиту» говорил Никита Пресняков, тогда в силу возраста Алена до конца не могла осознать, нужны ли ей серьезные отношения.

Но молодой человек действовал решительно — Никита позвонил девушке, и после этого начался новый этап их любви.

В день рождения Алены (8 марта) Никита надел на безымянный палец своей избранницы кольцо, а 27 июля Краснова и Пресняков официально стали мужем и женой.

Поменялись ли взгляды Алены на отношения за эти несколько лет? Разумеется. В интервью «СтарХиту» девушка рассказала о своих планах на 25-ю годовщину их свадьбы:

А в год серебряной — через 25 лет — вижу нас состоявшимися людьми, с детьми, наверное, даже с внуками. Возможно, это будет жизнь не в России — мы думаем о том, чтобы уехать. Но… не люблю загадывать.