Внучка Ротару покорила мир

Внучка Софии Ротару , 16-летняя Соня Евдокименко, успела завоевать звание "Лучшей модели Украины", которое ей было присуждено на киевской неделе моды. Также она учасвует в показах и съемках по всему миру.

На днях Соня опубликовала ролик со съемок, посвященных 5-летнему юбилею Vogue на Украине. В черно-белых тонах девушка кажется еще более хрупкой и тонкой.

Поклонники засыпали Соню комплиментами, отметив, что она достойна своей знаменитой бабушки.

К слову, с бабушкой Соня в прекрасных отношениях, не так давно, украинский Elle опубликовал фотосессию, объединив три поколения женщин семьи Ротару. Кроме того, София Ротару, ее невестка и внучка украсили обложку того выпуска журнала.

@sofialookbook

Соня не единственная внучка, у Софии Ротару также есть внук Анатолий, названный в честь дедушки. И хотя с его смерти прошло уже много лет, певица неоднократно заявляла, что будет хранить ему верность до конца дней.