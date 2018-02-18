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Внучка Ротару покорила мир
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Внучка Ротару покорила мир 

Рамблер 18 февраля 2018
Внучка Софии Ротару, 16-летняя Соня Евдокименко, успела завоевать звание "Лучшей модели Украины", которое ей было присуждено на киевской неделе моды. Также она учасвует в показах и съемках по всему миру.
На днях Соня опубликовала ролик со съемок, посвященных 5-летнему юбилею Vogue на Украине. В черно-белых тонах девушка кажется еще более хрупкой и тонкой.

VOGUE. Happy 5 Year Anniversary @vogue_ukraine 🖤

Публикация от  S O F I A (@sofialookbook)

Поклонники засыпали Соню комплиментами, отметив, что она достойна своей знаменитой бабушки.
К слову, с бабушкой Соня в прекрасных отношениях, не так давно, украинский Elle опубликовал фотосессию, объединив три поколения женщин семьи Ротару. Кроме того, София Ротару, ее невестка и внучка украсили обложку того выпуска журнала.
@sofialookbook
Соня не единственная внучка, у Софии Ротару также есть внук Анатолий, названный в честь дедушки. И хотя с его смерти прошло уже много лет, певица неоднократно заявляла, что будет хранить ему верность до конца дней.
@sofialookbook
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