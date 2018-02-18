Маленькая дочь Аркадия Укупника споет

Композитор и популярный певец Аркадий Укупник сегодня, 18 февраля, празднует 65-летие. На широком семейном празднике, организованном в честь этой даты, выступит его младшая дочь — 6-летняя София. В преддверии важного мероприятия кроха дала интервью, признавшись среди прочего, что очень гордится звездным папой.

По словам малышки, она очень любит петь. В том числе хиты отца:

Пару лет назад вместе даже выходили на сцену на концерте в «Олимпийском», там было 9 тысяч человек! Спела «Семечки» и «Купите мне собаку»… Вообще, когда вижу его концерты по телевизору, обязательно досматриваю до конца, хлопаю и кричу: «Ура!» Горжусь.

По словам юной Сони, она точно не знает, сколько лет исполнится папе: «Нет, но догадываюсь… тридцать с чем-то. Он молодой и красивый».