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52-летняя Элизабет Херли выложила голое селфи
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52-летняя Элизабет Херли выложила голое селфи 

WDay.ru 18 февраля 2018
Фото: WDay.ru
Актриса похвасталась девичьей фигурой.
18 лет назад Элизабет Херли снялась в фильме «Ослепленный желаниями». Актриса сыграла роль сексуального дьявола, который скупает чужие души. И вот прошло столько лет, а Элизабет совсем не изменилась. Так кто еще кому продал душу — большой вопрос.
В свои 52 года актриса не стесняется выкладывать в «Инстаграм» фото в купальниках. И правильно делает! Посмотреть есть на что. Тем более Элизабет сейчас вовсю занимается дизайном купальников: сама делает, сама рекламирует.
А недавно Херли и вовсе выложила голое селфи в ванной. Прелести актрисы скрывали лишь трусики да легкая накидка, естественно, из новой коллекции Элизабет.

Bathroom selfie in my new Lizzie Robe in soft crochet 😘😘😘 @elizabethhurleybeach

Публикация от  Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Такого откровенного фото в «Инстаграме» актрисы поклонники еще не видели.
«Признайтесь, что вы делаете, чтобы так выглядеть», — требовали фанатки.
«С каждым годом все сексуальнее», — восхищались фанаты.
Впрочем, секретов своей красоты Элизабет не скрывает. Каждый день она начинает со стакана теплой воды. Всегда при себе Херли держит бутылочку с минералкой. Вода спасает актрису от чувства голода и повышает тонус кожи. Ну и конечно, приходится ограничивать себя в еде. Никаких чипсов и мучного. Элизабет не ест макароны, жареную пищу, не пьет сладкую газировку.
Актриса живет за городом на ранчо, где нет большого фитнес-клуба. Поэтому поход в тренажерный зал ей заменяет пробежка с любимой собакой. А еще держать тело в тонусе ей помогает холодный душ и растирания.
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