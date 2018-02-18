52-летняя Элизабет Херли выложила голое селфи

Актриса похвасталась девичьей фигурой.

18 лет назад Элизабет Херли снялась в фильме «Ослепленный желаниями». Актриса сыграла роль сексуального дьявола, который скупает чужие души. И вот прошло столько лет, а Элизабет совсем не изменилась. Так кто еще кому продал душу — большой вопрос.

В свои 52 года актриса не стесняется выкладывать в «Инстаграм» фото в купальниках. И правильно делает! Посмотреть есть на что. Тем более Элизабет сейчас вовсю занимается дизайном купальников: сама делает, сама рекламирует.

А недавно Херли и вовсе выложила голое селфи в ванной. Прелести актрисы скрывали лишь трусики да легкая накидка, естественно, из новой коллекции Элизабет.

Такого откровенного фото в «Инстаграме» актрисы поклонники еще не видели.

«Признайтесь, что вы делаете, чтобы так выглядеть», — требовали фанатки.

«С каждым годом все сексуальнее», — восхищались фанаты.

Впрочем, секретов своей красоты Элизабет не скрывает. Каждый день она начинает со стакана теплой воды. Всегда при себе Херли держит бутылочку с минералкой. Вода спасает актрису от чувства голода и повышает тонус кожи. Ну и конечно, приходится ограничивать себя в еде. Никаких чипсов и мучного. Элизабет не ест макароны, жареную пищу, не пьет сладкую газировку.

Актриса живет за городом на ранчо, где нет большого фитнес-клуба. Поэтому поход в тренажерный зал ей заменяет пробежка с любимой собакой. А еще держать тело в тонусе ей помогает холодный душ и растирания.