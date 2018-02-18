Жанна Эппле стала бабушкой в 53 года 

Известная актриса Жанна Эппле похвасталась тем, что стала бабушкой.
Добро пожаловать в наш дом, СЕВЕР. Постигай этот мир так, как и положено северу — напористо и крепко, Мы с твоими родителями сделаем все, чтобы на твоём пути было как можно меньше трудностей и больше тепла и прекрасных людей. Ты выбрал отличную семью! —
написала Жанна на своей странице в Instagram и опубликовала фото.
@epple.ymnaya
Поклонники отреагировали немедленно, оставив множество восторженных комментариев с пожеланиями и комплиментами:
"У маленького Севера очень Южный кокон! Желтенький и яркий! Здоровья малышу и счастья!"
"Как же чудесно! Поздравляю! Здоровья! Счастья! И чуточку терпения молодым родителям!"
"Поздравляю. Здоровья малышу. Вы очень красивая бабушка"