Жанна Эппле стала бабушкой в 53 года

Известная актриса Жанна Эппле похвасталась тем, что стала бабушкой.

Добро пожаловать в наш дом, СЕВЕР. Постигай этот мир так, как и положено северу — напористо и крепко, Мы с твоими родителями сделаем все, чтобы на твоём пути было как можно меньше трудностей и больше тепла и прекрасных людей. Ты выбрал отличную семью! —

написала Жанна на своей странице в Instagram и опубликовала фото.

@epple.ymnaya

Поклонники отреагировали немедленно, оставив множество восторженных комментариев с пожеланиями и комплиментами:

"У маленького Севера очень Южный кокон! Желтенький и яркий! Здоровья малышу и счастья!"

"Как же чудесно! Поздравляю! Здоровья! Счастья! И чуточку терпения молодым родителям!"

"Поздравляю. Здоровья малышу. Вы очень красивая бабушка"