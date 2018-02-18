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На Ани Лорак все меньше одежды
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На Ани Лорак все меньше одежды 

Рамблер 18 февраля 2018
Фото: Рамблер
Певица Ани Лорак представила новое шоу "Дива" и поразила поклонников костюмами.
Бурю эмоций вызвал наряд, состоящий из накидки с белыми перьями, колготок "в сеточку" и высоченных "шпилек".
@anilorak
Публикация в Instagram разделила подписчиков на два противоборствующих лагеря. Кто-то с сожалением констатировал, что отсутствие одежды обусловлено возрастом.
"Ани, Вы действительно ДИВА"
"Костюм из перьев оруу"
"Шикарная"
"Наряд курицы"
"Восхитительное шоу! От начала до конца на одном дыхании! Спасибо за такие эмоции!)"
"Все меньше одежды. Это всегда так — чем старше. "
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