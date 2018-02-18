Беременная Юдашкина на пляже в бикини

Дочь российского дизайнера готовится к рождению ребенка и показывает фото на пляже.

Галина Юдашкина, которая скоро станет мамой, продолжает радовать подписчиков солнечными фотографиями. На этот раз она восхитила поклонников пляжным снимком в купальнике.

@gyudashkina

Поклонники желали здоровья будущей маме, радовались солнцу вместе с ней, отметили, как идет Галине беременность, а кое-кто даже зажался вопросом — не лучше ли беременным использовать закрытый купальник как дополнительную защиту от УФ-лучей. Но нашлись специалисты, которые тут же развеяли все сомнения.

"Прелесть!красивая мама!малыш чудо!"

"Такие солнечные… на солнышке…"

"Замечательно отдыхаете)) солнышка вам обоим"