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Беременная Юдашкина на пляже в бикини
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Беременная Юдашкина на пляже в бикини 

Рамблер 18 февраля 2018
Фото: @gyudashkina
Дочь российского дизайнера готовится к рождению ребенка и показывает фото на пляже.
Галина Юдашкина, которая скоро станет мамой, продолжает радовать подписчиков солнечными фотографиями. На этот раз она восхитила поклонников пляжным снимком в купальнике.
@gyudashkina
Поклонники желали здоровья будущей маме, радовались солнцу вместе с ней, отметили, как идет Галине беременность, а кое-кто даже зажался вопросом — не лучше ли беременным использовать закрытый купальник как дополнительную защиту от УФ-лучей. Но нашлись специалисты, которые тут же развеяли все сомнения.
"Прелесть!красивая мама!малыш чудо!"
"Такие солнечные… на солнышке…"
"Замечательно отдыхаете)) солнышка вам обоим"
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