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59-летняя Мадонна разделась для нескромного селфи
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59-летняя Мадонна разделась для нескромного селфи 

WDay.ru 19 февраля 2018
Фото: WDay.ru
Есть еще порох в пороховницах!
Певица, которая в августе отпразднует 60-летний юбилей, не стесняясь, выложила в сеть «голое» фото. Единственной деталью одежды поп-королевы стала черная шляпа. И пусть самых интимных подробностей на снимке не видно, он вызвал настоящие баталии среди поклонников звезды.

Sunday Bloody Sunday 🙏🏻 #under #his #eye #praise #be

Публикация от  Madonna (@madonna)

Часть фанатов посчитала, что поступок Мадонны должен вызвать восхищение: не каждая знаменитость решится на такой эпатаж. К тому же, выглядит звезда великолепно для своих лет. Другие же посоветовали «женщине почти на седьмом десятке» быть скромнее.
В последнее время Мадонна все чаще эпатирует публику. Меньше месяца назад она опубликовала на своей страничке в Instagram видео со дня рождения приемной дочки Мерси Джеймс. Певица изображает беременную, запихнув что-то вроде мяча под куртку. Такой розыгрыш понравился не всем увидевшим ролик. Ведь певица, записывая его, не стеснялась в выражениях.
А чуть раньше она пришла на свадьбу израильского бизнесмена в костюме клоуна — и этим тоже повергла в шок и гостей мероприятия, и тех, кто потом увидел фото с этого события.
Да и обнаженные фото в микроблоге Марии Луизы Чикконе появляются регулярно. Например, здесь она показала свою идеальную фигуру полностью без одежды.
Между прочим, Мадонна может быть и самая старшая по возрасту, но далеко не единственная звезда, которая готова раздеваться и демонстрировать всем свое обнаженное тело, чтобы всегда оставаться в центре внимания. Мы насчитали еще как минимум десять таких знаменитостей.
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