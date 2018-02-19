Бледанс рассказала, на ком мечтает проснуться

Актриса и телеведущая поделилась мечтами с поклонниками.

Отпуск уже закончился, но Эвелина Бледанс продолжает дразнить фанатов соблазнительными фотографиями. На днях звезда опубликовала снимок, на котором изображена в купальнике и на огромном лебеде.

@bledans

"Вот так бы «ап» проснуться — и на лебеде. А вы на ком проснулись и хотели?" — подписала кадр Эвелина Бледанс.

Подписчики в ответ рассказали о своих мечтах — здесь было все: кони, единороги, дорогие отели, лайнеры, миллиардеры, золотые пляжи. Кто-то мечтал бы, проснуться в траве, глядя на голубое небо и облака, как в детстве, многие говорили о детях и любимых мужчинах.

И, конечно, большинство отметили отличную фигуру Эвелины Бледанс. Актрисе 48 лет, но ее формам может позавидовать и совсем юные девушки.