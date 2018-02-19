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Бледанс рассказала, на ком мечтает проснуться
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Бледанс рассказала, на ком мечтает проснуться 

Рамблер 19 февраля 2018
Фото: @bledans
Актриса и телеведущая поделилась мечтами с поклонниками.
Отпуск уже закончился, но Эвелина Бледанс продолжает дразнить фанатов соблазнительными фотографиями. На днях звезда опубликовала снимок, на котором изображена в купальнике и на огромном лебеде.
@bledans
"Вот так бы «ап» проснуться — и на лебеде. А вы на ком проснулись и хотели?" — подписала кадр Эвелина Бледанс.
Подписчики в ответ рассказали о своих мечтах — здесь было все: кони, единороги, дорогие отели, лайнеры, миллиардеры, золотые пляжи. Кто-то мечтал бы, проснуться в траве, глядя на голубое небо и облака, как в детстве, многие говорили о детях и любимых мужчинах.
И, конечно, большинство отметили отличную фигуру Эвелины Бледанс. Актрисе 48 лет, но ее формам может позавидовать и совсем юные девушки.
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