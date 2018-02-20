Екатерина Вилкова призналась в своей страсти

Звезда «Последнего богатыря» Екатерина Вилкова всегда славилась примерным поведением и нравом. Ее супруг Илья Любимов в одном из интервью как-то признался, что они с Вилковой даже до свадьбы ни-ни.

И вот вдруг Екатерина заговорила о запое. Сама, честно, в своем микроблоге. Впрочем, и тут актриса оказалась до оскомины правильной. «Запоем» девушка назвала свою любовь к вязанию, которая так сильна, что Екатерина даже пошутила: она ожидает нарколога. Вилкова выложила снимок помещения с сотнями мотков пряжи, среди которых сама Катя, умело орудуя спицами, вяжет носок. Образ Вилковом при этом, конечно, максимально скромный.