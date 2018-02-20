Кайли Миноуг рассказала о нервном срыве

Певица рассказала поклонникам о том, что ее сердце было разбито после расставания с женихом Джошуа Сассом в феврале прошлого года. Исполнительница ранее называла этого 29-летнего мужчину любовью своей жизни и планировала создать семью с ним.

Однако, как звезда сама позже призналась, к концу отношений она была абсолютно «сломана». По этой причине Миноуг даже отправилась в Таиланд с парой друзей, пытаясь убежать от всего. По словам певицы, она просто хотела остановиться, успокоиться, добавив, что испытывала нечто похожее на нервный срыв. Кайли провела 6 дней в экзотической стране, не разговаривая ни с кем, что помогло ей придти в себя.

Миноуг также прокомментировала возможность новой любви: «Я обожаю романтику, мне нравится любить, быть любимой». Певица добавила, что она может влюбиться снова, но сомневается, что это действительно поможет ей. О своем бывшем партнере артистка предпочитает ничего не рассказывать.