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Мэрилин Керро подтвердила, что скоро станет мамой
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Мэрилин Керро подтвердила, что скоро станет мамой 

Teleprogramma.pro 20 февраля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
29-летняя эстонская ведьма Мэрилин Керро прославилась после выхода на экраны 14-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Участник проекта оказывал знаки внимания "коллеге" еще на проекте, а по окончанию шоу их симпатия переросла в страстный роман, который длился четыре года. В августе прошлого года после череды расставаний и примирений Керро сообщила, что они с Шепсом больше не вместе, а некоторое время спустя на странице Мэрилин в Instagram появились кадры с таинственным брюнетом.
Соцсети
Сейчас в жизни эстонской ведьмы, по всей видимости, наступил новый этап. В официальном аккаунте Мэрилин в соцсети "Вконтакте" появился кадр, где девушка запечатлена с заметно округлившимся животом. Многочисленные поклонники мгновенно принялись поздравлять Мэрилин с пополнением. «Поздравляю! Знаю как вы этого хотели и ждали», «Дети — это самое большое счастье», «Примите мои поздравления! Я так рада за вас», «Вы в положении? Ну наконец-то», «Будь счастлива дорогая», «Мэри крепкого вам здоровья и вашему малышу», — поздравляли фанаты Керро.
Соцсети
Позднее она выложила еще одну фотографию, в подписи к которой намекнула на пол будущего ребенка. "Собака — часть семьи, она очень хорошо чувствует малышку". Имени отца будущего малыша Мэрилин предпочитает не разглашать, однако ее подписчики предполагают, что это Марк Александр Хансен.
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