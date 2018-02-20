Мэрилин Керро подтвердила, что скоро станет мамой

29-летняя эстонская ведьма Мэрилин Керро прославилась после выхода на экраны 14-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Участник проекта оказывал знаки внимания "коллеге" еще на проекте, а по окончанию шоу их симпатия переросла в страстный роман, который длился четыре года. В августе прошлого года после череды расставаний и примирений Керро сообщила, что они с Шепсом больше не вместе, а некоторое время спустя на странице Мэрилин в Instagram появились кадры с таинственным брюнетом.

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Сейчас в жизни эстонской ведьмы, по всей видимости, наступил новый этап. В официальном аккаунте Мэрилин в соцсети "Вконтакте" появился кадр, где девушка запечатлена с заметно округлившимся животом. Многочисленные поклонники мгновенно принялись поздравлять Мэрилин с пополнением. «Поздравляю! Знаю как вы этого хотели и ждали», «Дети — это самое большое счастье», «Примите мои поздравления! Я так рада за вас», «Вы в положении? Ну наконец-то», «Будь счастлива дорогая», «Мэри крепкого вам здоровья и вашему малышу», — поздравляли фанаты Керро.

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Позднее она выложила еще одну фотографию, в подписи к которой намекнула на пол будущего ребенка. "Собака — часть семьи, она очень хорошо чувствует малышку". Имени отца будущего малыша Мэрилин предпочитает не разглашать, однако ее подписчики предполагают, что это Марк Александр Хансен.