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Королева выложила фото, за которое стыдно
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Наташа Королева выложила фото, за которое стыдно 

Рамблер 19 февраля 2018
Певица Наташа Королева регулярно подвергается нападкам подписчиков, поэтому в этот раз за неприличное фото она решила отругать себя сама. Наталья призналась, что 19 февраля день рождения у ее сына Архипа, и она спешит его поздравить. Также певица отметила, что очень любит кривляться, чему и отпрыска научила. И ничего не может с собой поделать, хотя и понимает, что язык на фото — это стыдно.
Поклонники тут же отписались, что наконец певица расставила для них все точки над i, а то они все гадали, почему Архип так много строит гримасы.
Были и более злые комментарии. Например, высокую статную женщину за спиной Королевой назвали ее сыном и повздыхали на тему моды на «метросексуалов».

У моего сына вечеринка!Уххууууу!🥂🎂🐣16 лет стукнет скоро хлопцу,19 февраля! Лечу…✈️✈️✈️ У нас с Архипом есть привычка, я на свою голову его в детстве научила, кривляться в лифте, корчить рожи ну и как же без самого любимого, ЯЗЫК👅!И этой женщине скоро стукнет … Стыдно ((((Но ничего не могу поделать 🙊🙊🙊 У всех свои слабости!😜😜😜#слабости #язык #кривляка #наташакоролева #16лет #москва #miami @instagram @marinellanarinskaya p. s: А Дарына Орестовна @dasher_tsiurko на этой фотке «Все видящее око😜»

Публикация от  Наташа Королева (@natellanatella)

Впрочем, большинство все же поздравило певицу с днем рождения сына, а многие даже написали, что и у их дети в этот день появились на свет.
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