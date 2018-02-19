Наташа Королева выложила фото, за которое стыдно

Певица Наташа Королева регулярно подвергается нападкам подписчиков, поэтому в этот раз за неприличное фото она решила отругать себя сама. Наталья призналась, что 19 февраля день рождения у ее сына Архипа, и она спешит его поздравить. Также певица отметила, что очень любит кривляться, чему и отпрыска научила. И ничего не может с собой поделать, хотя и понимает, что язык на фото — это стыдно.

Поклонники тут же отписались, что наконец певица расставила для них все точки над i, а то они все гадали, почему Архип так много строит гримасы.

Были и более злые комментарии. Например, высокую статную женщину за спиной Королевой назвали ее сыном и повздыхали на тему моды на «метросексуалов».

Впрочем, большинство все же поздравило певицу с днем рождения сына, а многие даже написали, что и у их дети в этот день появились на свет.