Анфиса Чехова показала эротический снимок в бане

Анфиса Чехова продолжает серию психологических постов, где признается в том, как достигла просветления, дзена и вселенского счастья. Раньше девушка рассказывала о том, как похудела после того, как решила свои проблемы родом из детства.

А теперь ведущая в подробностях описала стрессы, которые вызывали у нее свидания с мужчинами. Анфиса поделилась, что всегда приходила на встречи с мужчинами в полной боевой готовности и изо всех сил пыталась им понравиться, так как была не уверена в себе.

Очевидно, чтобы доказать, что теперь с уверенностью у девушки все ок, она выложила в сеть свой снимок из бани. И если купальник ведущей можно назвать вполне скромным, то вот облизывающий стекло язык Чеховой выглядит довольно вызывающе.