Ещё
Анфиса Чехова показала эротический снимок в бане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анфиса Чехова показала эротический снимок в бане 

Рамблер 19 февраля 2018
Анфиса Чехова продолжает серию психологических постов, где признается в том, как достигла просветления, дзена и вселенского счастья. Раньше девушка рассказывала о том, как похудела после того, как решила свои проблемы родом из детства.
А теперь ведущая в подробностях описала стрессы, которые вызывали у нее свидания с мужчинами. Анфиса поделилась, что всегда приходила на встречи с мужчинами в полной боевой готовности и изо всех сил пыталась им понравиться, так как была не уверена в себе.

Когда я была юной и не слишком уверенной в себе девушкой, я очень боялась кого-то разочаровать! Поэтому на свидание приходила всегда, как на красную дорожку: в роскошном сексуальном наряде и в полном боевом раскрасе! Причём наряд шла покупать еще до того, как меня на это свидание пригласили 🤦🏻‍♀️☺️ На встрече старалась рассказать о себе всё самое лицеприятное, кокетничала, шутила, сыпала обаянием, крутила прядь волос на палец и через каждые пол часа бегала в к зеркалу, причесаться и попудрить носик…я очень не хотела разочаровать! Настолько, что после свидания нередко позволяла симпатичному парню себя поцеловать, хотя совершенно не была готова к этому, и даже не понимала какие чувства вызывает у меня этот человек! В итоге, свидания, становились для меня мукой, напряжением, чем-то некомфортным и нелюбимым! Меня до сих пор еще, по старой памяти, потрясывает от слова «Свидание» 😬 В процессе работы над своей самооценкой, я поняла, что от любого процесса в моей жизни, я должна получать удовольствие! И больше никому ничего не должна! Я могу общаться только с теми, с кем мне действительно интересно, и могу встать и спокойно уйти, если человек ведет себя непозволительно! 🤓 Я перестала бояться кого-то разачаровать! Ведь если человеку не нравлюсь я, такая какая есть, то зачем, собственно говоря, тратить на него время? Найдется достаточное количество тех, кто будет кайфовать от общения со мной, какие бы глупости я не несла и какие бы сумасбродства не делала! Я не чувствую неудобства, говоря НЕТ! Ведь я имею на это право! А так же имею право передумать и однажды сказать ДА! Я не боюсь показаться скучной, сумасшедшей или капризной… Я не понимаю почему нужно бояться проявлять чувства и эмоции? Если кто-то решил поиграть со мной, однажды он поймёт, что играет в одни ворота, а я просто зритель, который в любой момент может встать и уйти, туда, где его по настоящему ждут и ценят! Я не боюсь разочаровывать! Потому что хорошо знаю кто я есть и чего я хочу! Если я не совпала с чьими-то ожиданиями, значит от МЕНЯ ждали НЕ МЕНЯ 😉 #анфисинымысли

Публикация от  Anfisa Chekhova (@achekhova)

Очевидно, чтобы доказать, что теперь с уверенностью у девушки все ок, она выложила в сеть свой снимок из бани. И если купальник ведущей можно назвать вполне скромным, то вот облизывающий стекло язык Чеховой выглядит довольно вызывающе.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность16
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело76
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева26
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение