Бузова ужаснула поклонников снимком без макияжа

Бузова показала, как выглядит без макияжа

Телеведущая не стесняется предстать перед поклонниками с полотенцем на голове и с увлажняющими патчами под глазами.

Ольге Бузовой энергии не занимать: она успевает сделать тысячу дел за день и при этом документировать все свои перемещения в Instagram. «Сториз» звезды одни из самых популярных в мире — эти короткие видео ежедневно смотрит многомиллионная аудитория соцсетей Ольги. Со своими фолловерами телеведущая предельно откровенна: она рассказывает о том, как проходят ее рабочие будни (по собственным словам, Бузова работает без выходных) и без стеснения показывает, как выглядит без косметики. На днях она выложила видео из машины, где ехала с полотенцем на голове и с увлажняющими патчами под глазами. За время поездки Ольга рассказала, как начинает свой день.

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Если ведущую ждут съемки, она встает рано — в 6.30 утра, даже если накануне легла лишь в три часа ночи. Сразу после подъема звезда выпивает стакан теплой воды с лимоном и ложкой меда — для бодрости. Ольга не любит завтракать, поэтому сразу отправляется по делам, а в машине может сделать увлажняющую маску, чтобы напитать кожу и восстановить цвет лица после короткого ночного сна. Телезвезда пообещала, что теперь будет делиться своими секретами красоты на регулярной основе, поэтому вполне возможно, что скоро мы узнаем, каких еще бьюти-правил она придерживается.