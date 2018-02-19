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Баскова заподозрили в романе с моделью
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У Баскова роман с моделью Софией Никитчук? 

Рамблер 19 февраля 2018
Фото: Instagram
В соцсетях заподозрили, что у Николая Баскова роман с моделью Софией Никитчук — победительницей конкурса «Мисс Россия 2015» и первой вице-мисс мира 2015.
Причиной стало фото, которое 24-летняя уральская красавица опубликовала в Instаgram.
На снимке ее целует мужчина, очень похожий на Баскова.
Фолловеры тут же предположили, что на фото не кто иной, как золотой голос российской эстрады.
Пользователи также вспомнили, что Баскова связывают отношения с «Мисс Россия 2003» Викторией Лопыревой, которая старше Никитчук ровно на 10 лет. Летом сообщалось, что Басков и Лопырева собираются пожениться в Грозном. Свадьба якобы была назначена на 5 октября, но позже бракосочетание перенесли на неопределенный срок.
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