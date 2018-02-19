Баскова заподозрили в романе с моделью

У Баскова роман с моделью Софией Никитчук?

Причиной стало фото, которое 24-летняя уральская красавица опубликовала в Instаgram.

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Фев 17, 2018 в 5:38 PST На снимке ее целует мужчина, очень похожий на Баскова.

Фолловеры тут же предположили, что на фото не кто иной, как золотой голос российской эстрады.