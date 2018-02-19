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Знаменитая модель поделилась нескромным фото сзади
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Знаменитая модель поделилась нескромным фото сзади 

Рамблер 19 февраля 2018
Фото: Instagram.com
Фигуре пуэрто-риканской топ-модели Джоан Смоллс сложно не позавидовать. Неудивительно, что она обязательная гостья на всех показах именитых дизайнеров. Да и подруги любят фотографироваться с горячей латиноамериканской: в числе лиц, которые регулярно появляются на фоточках с Джоан, Даутцен Крез, Лара Стоун, а также наши известные красавицы Наташа Поли и Ирина Шейк.
Профессия позволяет Джоан Смоллс не получать оскорбительные комментарии в микроблоге по части ее регулярных обнажений. Делает это модель много и с удовольствием, но всегда со вкусом. Притом раздевается девушка не только перед камерами знаменитых фотографов, но и просто так, для души. Ведь так хорошо любить свое тело, когда оно и без ретуши прекрасно.
На днях Джоан ездила к родителям. Из поездки они привезла не только милый семейный снимок, но также фото из бассейна, где Смоллс демонстрирует округлости, которых совершенно не ожидаешь от такой стройной девушки, как она.

Last rays in PR before heading back to the grind ☀️💦 #deaquicomoelcoqui

Публикация от  Joan Smalls (@joansmalls)

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