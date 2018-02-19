Знаменитая модель поделилась нескромным фото сзади

Ирина Шейк. Фигуре пуэрто-риканской топ-модели Джоан Смоллс сложно не позавидовать. Неудивительно, что она обязательная гостья на всех показах именитых дизайнеров. Да и подруги любят фотографироваться с горячей латиноамериканской: в числе лиц, которые регулярно появляются на фоточках с Джоан, Даутцен Крез, Лара Стоун, а также наши известные красавицы Наташа Поли

Профессия позволяет Джоан Смоллс не получать оскорбительные комментарии в микроблоге по части ее регулярных обнажений. Делает это модель много и с удовольствием, но всегда со вкусом. Притом раздевается девушка не только перед камерами знаменитых фотографов, но и просто так, для души. Ведь так хорошо любить свое тело, когда оно и без ретуши прекрасно.

На днях Джоан ездила к родителям. Из поездки они привезла не только милый семейный снимок, но также фото из бассейна, где Смоллс демонстрирует округлости, которых совершенно не ожидаешь от такой стройной девушки, как она.