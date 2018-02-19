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«Будто тело несет»: Кличко с дочкой возмутил всех
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«Будто тело несет»: Кличко с дочкой возмутил всех 

Дни.ру 19 февраля 2018
Фото: Дни.ру
В сети шокированы обращением Владимира Кличко с дочерью. Папарацци засняли странные "игры" спортсмена с ребенком.
Владимир проводит отпуск с семьей и часто делится снимками со своими подписчиками в Instagram. Вместе со своей супругой Хейден Панеттьер и дочерью Кайей Евдокией боксер купается в Карибском море и загорает на золотых песках Барбадоса, именно на пляже Кличко и поймали папарацци.
Фотографии с полуобнаженным спортсменом моментально распространились по интернету. Многих поклонников поразила великолепная физическая форма сорокалетнего боксера. Но один из снимков возмутил общественность: на фотографии мужчина несет свою малолетнюю дочь с головой укутанную в покрывало. Этот жест вызвал у некоторых пользователей соцсетей не очень хорошие ассоциации (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.): "Ужас, как будто тело несет, прости Господи", — ужаснулся фанат; "Удобно видимо", — добавил сарказма подписчик.
Стоит отметить, что не все были так категоричны, некоторым такая "транспортировка" показалась забавной: "У сурового мужика, все сурово", — шутили некоторые; "Меня так же носил отец", — поделился воспоминаниями фанат; "Весело так", — одобрил подписчик.
Напомним, что Владимир со своей гражданской супругой воспитывают дочь Кайю Евдокию, которая родилась в декабре 2014 года. Семья проживает в США.
В недавнем интервью изданию boxing-mma.com Кличко признался, что хочет второго ребенка. Добавим, что украинец и американка все еще не узаконили свой брак.
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