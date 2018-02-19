Хилькевич призналась, что сделала с лицом

В звездной среде принято настаивать на том, что вся красота у каждой конкретной знаменитости — от природы. И даже когда очередной селебрити предъявляешь явные доказательства вмешательства сторонних сил в ее ангельские черты, откровенных признаний обычно не добиться.

А вот Анна Хилькевич поступила честно — выложила в микроблог фото, на котором призналась, что ее роскошные брови — результат волшебных изменений. Действительно, если сравнить брови Хилькевич времен сериала «Универ. Новая общага», то становится заметно, что они существенно утолщились.

А вот словам актрисы о том, что Москва, меняя всех, делает волосы светлее, поверить сложно. За последние годы тон шевелюры Анны потемнел и, справедливости ради, выглядеть стал гораздо естественнее.