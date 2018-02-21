Их ненавидят собственные дети

1/9 У Бриджит Бардо есть сын Николя. Мать почти сразу после родов честно призналась, что к родительству она не готова, и отказалась воспитывать сына. Повзрослев, Николя уехал жить в Скандинавию, где женился и родил двух дочек. На свадьбу он мать не пригласил, отношения наладить им не удалось. Фото: Кадр из фильма «Презрение»

2/9 У Людмилы Гурченко отношения с единственной дочерью Марией с самого начала не ладились. Она стыдилась дочери: та не стала звездой и не сильно заботилась о внешнем виде. Впоследствии вражда обострилась: дочь даже не сообщила Гурченко о смерти внука да и сама узнала о кончине матери из газет. Фото: Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

3/9 Анджелина Джоли обожала мать и всегда открыто игнорировала отца Джона Войта, который ушел от жены, так и не смирившись с рамками семейной жизни. Несколько раз актер пытался пойти на перемирие с Энджи, и она даже благосклонно принимала извинения, но в итоге отец с дочерью так и не нашли общий язык. Фото: Depositphotos.com

4/9 Фрэнсис Бин Кобейн, дочь Кортни Лав и Курта Кобейна, с матерью не общается. Понаблюдав за тем, как Кортни провела пол жизни в реабилитационных центрах и периодически забывала о существовании самой Фрэнсис, девушка подала в суд и попросила лишить мать опекунства. А потом вычеркнула ее из своей жизни. Фото: Depositphotos.com

5/9 У Татьяны Самойловой отношения с сыном Дмитрием не сложились. Мальчику не нравилось, что мамы в его жизни не было. В итоге он поступил очень жестко – выучился на врача-рентгенолога и уехал за границу, исчезнув из жизни матери. За все время он позвонил ей лишь раз – на 70-летний юбилей. Фото: Кадр из фильма «Летят журавли»

6/9 Весь мир следил за шоу Осборнов. И казалось, что они сумасшедшая, но дружная семейка. Впоследствии дочь Оззи Келли не раз выступала с агрессивными высказываниями в адрес отца. Она призналась, что Осборн любил ее унижать перед друзьями. Например, разрезал прямо на ней стринги у всех на глазах. Фото: Depositphotos.com

7/9 Несколько лет назад сын Мадонны перебрался к отцу в Англию. Певица пыталась вернуть Рокко через суд, но закон разрешил парню остаться с Гаем Риччи. Рокко признается, что ему стыдно за мать, а ее голые и эпатажные выходки вызывают у него отвращение. Фото: Depositphotos.com

8/9 Нэнси Дау – мать Дженнифер Энистон. Сама Нэнси тоже была актрисой, но дочь оказалась в разы известнее, и Дау отказалась ей это простить. На каком-то этапе Нэнси так достала Энистон, что Джен порвала с матерью все отношения и даже не пригласила на свадьбу с Брэдом Питтом, а потом и с Джастином Теру. Фото: Depositphotos.com