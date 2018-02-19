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Маликов ужаснул обществом трясущихся женщин
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Маликов ужаснул обществом трясущихся женщин 

Дни.ру 19 февраля 2018
Фото: Дни.ру
Дмитрий Маликов продолжает покорять социальные сети. На сей раз популярный исполнитель опубликовал видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у его поклонников.
На своей официальной страничке в социальной сети Twitter Дмитрий Маликов выложил ролик, на котором запечатлен среди не совсем одетых женщин, трясущих пятыми точками (то есть танцующих тверк). "Вчера очутился в компании трясогузок. захотелось сделать гифку) вообщем, креативлю по полной, братцы!" — подписал публикацию певец.
Однако не все подписчики оценили юмор артиста по достоинству. "это отвратительно, Дмитрий… =/ целюлитный твэрг ((((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Не каждый любит холодец из копыт", "И правда, трясогузки))) Боюсь даже представить, куда тебя еще может занести, креативный ты наш. Чет совсем сомнительная компания", "пост начался, а Вы пошлость показываете… противно (((((((еще порядочного из себя строит", "точно трясогузки… фу.. все целлюлитные… не водитесь с такой компанией))))", "Ужасный ужас!" — высказались возмущенные подписчики.
Ранее Дмитрий Маликов весьма повеселил публику роликами, в которых остроумно шутит. Однако особый ажиотаж вокруг популярного музыканта и исполнителя появился после того, как стало известно о рождении сына.
Напомним, сын у Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет в конце января. Малыша подарила супругам суррогатная мать. Наследник певца родился в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга.
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