Лобода прокомментировала слухи о беременности

Певица, ведущая, автор песен, дизайнер, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода стала гостьей радио « Комсомольская правда » — и среди прочего прокомментировала в эфире слухи о беременности.

Слухи о том, что звезда ждет второго ребенка, появились после ее появления на недавнем шоу, посвященном Дню всех влюбленных. Светлана Лобода выбрала для выхода довольно пышное платье — и ее поклонники тут же выдвинули версию, что грядущий отпуск певицы в США — желание скрыться от папарацци в ожидании пополнения в семействе.

Я тоже это это читала. Уже пятый год. Мы с моим продюсером, Нателлой Крапивной, над такими «новостями» смеемся. Мол, а сколько слон вообще вынашивает ребенка?.. Знаменитость ответила на данные слухи с юмором:

«А вообще я люблю сплетни. Я, как Алла Борисовна, великая женщина — чем больше говорят, тем больше популярна», — добавила артистка.