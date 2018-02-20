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Лобода прокомментировала слухи о беременности
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Лобода прокомментировала слухи о беременности 

Letidor.ru 20 февраля 2018
Фото: Instagram
Певица, ведущая, автор песен, дизайнер, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода стала гостьей радио «Комсомольская правда» — и среди прочего прокомментировала в эфире слухи о беременности.
Слухи о том, что звезда ждет второго ребенка, появились после ее появления на недавнем шоу, посвященном Дню всех влюбленных. Светлана Лобода выбрала для выхода довольно пышное платье — и ее поклонники тут же выдвинули версию, что грядущий отпуск певицы в США — желание скрыться от папарацци в ожидании пополнения в семействе.
Знаменитость ответила на данные слухи с юмором:
Я тоже это это читала. Уже пятый год. Мы с моим продюсером, Нателлой Крапивной, над такими «новостями» смеемся. Мол, а сколько слон вообще вынашивает ребенка?..
«А вообще я люблю сплетни. Я, как Алла Борисовна, великая женщина — чем больше говорят, тем больше популярна», — добавила артистка.
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