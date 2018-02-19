Пресняков показал жену в неприглядном виде

Известный певец выбрал своеобразный способ признаться своей жене в любви.

Владимир Пресняков на своей странице Instagram опубликовал скриншот, сделанный во время разговора по телефону. На фото его жена Наталья Подольская с "поплывшим" макияжем лежит на подушке и улыбается, вряд ли догадываясь о том, что ее снимок окажется в сети.

@presnyakovvladimir

"Любовь!" — подписал кадр Владимир Пресняков.

Не все подписчики смогли узнать жену: "Это не Подольская", "Я подумала, что это Шпица", "Вообще ничего не могу понять…кто это и зачем это.. ?", "Я бы мужа прибила за такое фото))".

Однако самые преданные фанаты оценили искренность любящего мужа: "Прекрасная пара) Пример настоящей, крепкой любви)".