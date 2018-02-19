Ещё
Пресняков показал жену в неприглядном виде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пресняков показал жену в неприглядном виде 

Рамблер 19 февраля 2018
Фото: @presnyakovvladimir
Известный певец выбрал своеобразный способ признаться своей жене в любви.
Владимир Пресняков на своей странице Instagram опубликовал скриншот, сделанный во время разговора по телефону. На фото его жена Наталья Подольская с "поплывшим" макияжем лежит на подушке и улыбается, вряд ли догадываясь о том, что ее снимок окажется в сети.
@presnyakovvladimir
"Любовь!" — подписал кадр Владимир Пресняков.
Не все подписчики смогли узнать жену: "Это не Подольская", "Я подумала, что это Шпица", "Вообще ничего не могу понять…кто это и зачем это.. ?", "Я бы мужа прибила за такое фото))".
Однако самые преданные фанаты оценили искренность любящего мужа: "Прекрасная пара) Пример настоящей, крепкой любви)".
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность15
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева26
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение