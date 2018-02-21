Ещё
Роза Сябитова рассуждает о «принятии» мужчин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роза Сябитова рассуждает о «принятии» мужчин 

Eva.ru 21 февраля 2018
Фото: Eva.ru
Известная телеведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова поделилась с поклонниками философскими рассуждениями на тему «принятия» мужчин под романтичным фотоснимком своего свидания с загадочным незнакомцем.
Главная сваха страны Роза Сябитова не скрывает от поклонников свою личную жизнь, но и явной ее демонстрации старается избегать. В микроблоге телезвезды часто можно найти рассуждения на тему отношений, ведь именно они и привлекают в ее Инстаграм-аккаунт новых фолловеров. Так, на днях Роза Раифовна заинтриговала подписчиков романтичным снимком, на котором ужинает у бассейна в компании незнакомца, чьё лицо невозможно разглядеть.
Впрочем, многие интернет-пользователи пришли к выводу, что загадочный собеседник телеведущей — это и есть тот самый Ренат, о котором она так часто рассказывает зрителям.
Известно, что мужчина по имени Ренат живет на Кипре и, по словам Сябитовой, позвал ее замуж. Впрочем, поклонники знаменитости не сильно впечатлились романтикой снимка, а вот философские размышления свахи вызвали немало язвительных замечаний.
«Что значит принять любимого таким, какой он есть? Для меня, это не только принять то, что мне нравится в нем, но и то, что не нравится»,
— написала под своей публикацией Роза. На что ее подписчики ответили насмешливыми комментариями.
instagram
«У неё все любимые! Только почему-то эти любимые убегают без оглядки!» «Роза не выпендривайся! Ты приняла состоятельного мужчину так что лучше молчи по поводу недостатков, наша ты порядочная!» «Если бы этот мужчинка был сантехник из жэка, то Вы не принимали бы его таким, какой он есть. Так что не смешите людей!» «Сначала — размер кошелька… А уж потом — нравится не нравится, терпи, моя красавица…» «Я где-то прочитала: За большие деньги я готова принимать мужчину таким, какой он есть»
К слову, Роза Раифовна любит давать советы, которые касаются не только ее основой деятельности — отношений мужчин и женщин, но и по другим вопросам. Например, на днях телеведущая решила обсудить состояние и запах женской интимной зоны, чем откровенно шокировала своих подписчиков.
Eva.ru: последние новости
Алена Шишкова: вся моя жизнь состоит из ошибок Мария Аронова вышла замуж после 20 лет гражданского брака Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность15
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева26
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение