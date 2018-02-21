Роза Сябитова рассуждает о «принятии» мужчин

Известная телеведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова поделилась с поклонниками философскими рассуждениями на тему «принятия» мужчин под романтичным фотоснимком своего свидания с загадочным незнакомцем.

Главная сваха страны Роза Сябитова не скрывает от поклонников свою личную жизнь, но и явной ее демонстрации старается избегать. В микроблоге телезвезды часто можно найти рассуждения на тему отношений, ведь именно они и привлекают в ее Инстаграм-аккаунт новых фолловеров. Так, на днях Роза Раифовна заинтриговала подписчиков романтичным снимком, на котором ужинает у бассейна в компании незнакомца, чьё лицо невозможно разглядеть.

Впрочем, многие интернет-пользователи пришли к выводу, что загадочный собеседник телеведущей — это и есть тот самый Ренат, о котором она так часто рассказывает зрителям.

Известно, что мужчина по имени Ренат живет на Кипре и, по словам Сябитовой, позвал ее замуж. Впрочем, поклонники знаменитости не сильно впечатлились романтикой снимка, а вот философские размышления свахи вызвали немало язвительных замечаний.

«Что значит принять любимого таким, какой он есть? Для меня, это не только принять то, что мне нравится в нем, но и то, что не нравится»,

— написала под своей публикацией Роза. На что ее подписчики ответили насмешливыми комментариями.

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«У неё все любимые! Только почему-то эти любимые убегают без оглядки!» «Роза не выпендривайся! Ты приняла состоятельного мужчину так что лучше молчи по поводу недостатков, наша ты порядочная!» «Если бы этот мужчинка был сантехник из жэка, то Вы не принимали бы его таким, какой он есть. Так что не смешите людей!» «Сначала — размер кошелька… А уж потом — нравится не нравится, терпи, моя красавица…» «Я где-то прочитала: За большие деньги я готова принимать мужчину таким, какой он есть»

К слову, Роза Раифовна любит давать советы, которые касаются не только ее основой деятельности — отношений мужчин и женщин, но и по другим вопросам. Например, на днях телеведущая решила обсудить состояние и запах женской интимной зоны, чем откровенно шокировала своих подписчиков.