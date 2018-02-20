Дженнифер Лоуренс засветила некрасивую грудь

Актриса зря выбрала платье с глубоким декольте.

Звезда «Голодных игр» — известная любительница откровенных нарядов и очень глубоких декольте. Только вот ее формы сложно назвать идеальными. На премьере фильма «Красный воробей», в котором Дженнифер играет главную роль, все присутствующие смогли в этом убедиться.

Лоуренс выбрала для мероприятия шикарное сверкающее платье в пол. Только вот вырез на нем доходил практически до пояса, и все желающие могли в подробностях рассмотреть обвисшую грудь звезды. К тому же фотографиями с премьеры она поделилась с подписчиками своего микроблога.

Поклонники пришли в недоумение. Во-первых, Дженнифер всего 27 лет. А во-вторых, зачем актриса выбирает такие модели платьев, если знает о своих недостатках? Ведь наряд с жестким лифом подошел бы ей гораздо больше и избавил от модного конфуза.

Но звезда, похоже, гордится своей фигурой. Чуть больше месяца назад она, не стесняясь, выложила в Instagram фото в прозрачном наряде без белья. Кстати, тогда фанаты раскритиковали ее смелость.

А вообще, похоже, в Голливуде намечается настоящий флешмоб в поддержку естественности. Раньше звезды прибегали пусть и не к пластическим операциям, но хотя бы к маленьким хитростям (вроде скотча для груди), чтобы их бюст выглядел великолепно. Сейчас, похоже, к идеалу не стремится уже никто. Буквально за день до Лоуренс звезда «Игры престолов» показала обвисшую грудь в платье-шторе. Можно вспомнить и других знаменитостей, которые поступают так же.