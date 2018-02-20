Ротару поехала на курорт и помолодела

Артистка преобразилась и выглядит максимум на сорок!

Вот уже третью неделю певица проводит вдали от снежных сугробов и минусовой температуры. Ротару отдыхает на островах, причем даже не раскрывает где именно, а лишь изредка делится с поклонниками фотографиями в своем Instagram. Подписчики подозревают, что София Михайловна греется на Мальдивах. Хотя называть певицу по имени и отчеству после ее последних фотографий язык не поворачивается. Ротару выглядит максимум на сорок лет.

Исполнительница уже хорошенько загорела, хотя могла бы за три недели побронзоветь и больше, но видимо принимает солнечные ванны дозированно и осторожно, помня, что излишний ультрафиолет вреден для кожи. На отдыхе Ротару гуляет, купается, наслаждается свежими фруктами и пьет кокосовое молоко.

Одежду певица предпочитает современную: бейсболка, тельняшка, простая белая рубашка, летняя юбка и никаких старомодных шляп и балахонов.

Но не вещи или обстановка делают артистку молодой, а ее улыбка и энергия, которой пропитан каждый снимок. Фолловеры рассматривают фотографии и не перестают удивляться: как можно так здорово выглядеть в семьдесят лет?

— Основной секрет — это любовь. К себе и к окружающим. К жизни в целом. Последние несколько лет мы с Софией Михайловной два раза в год уезжаем в велнес-клинику на пару недель, где придерживаемся специальной диеты, активно занимаемся спортом и ходим на различные массажи, — рассказала Wday.ru невестка артистки Светлана.

Что тут можно добавить? Нужно брать пример и ровняться на певицу.