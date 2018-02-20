В полосочку: Темникова перестаралась с макияжем 

Бывшая солистка группы Serebro удивила подписчиков внешним видом.
Елена Темникова, как и большинство девушек, не прочь поэкспериментировать с мейк-апом, и сделать свою внешность еще ярче с помощью косметики. Но порой результаты бьюти-экспериментов оказываются неожиданными. Темникова поделилась с подписчиками фото, на котором забыла растушевать макияж. Странную белую полосу на носу фолловеры не могли не заметить.
— Скульптурирование лица — это та область, в которой с экспериментами надо быть осторожнее, — рассказала Wday.ru визажист Валерия Юдина. — И неважно, контуринг это, стробинг (подсвечивание определенных участков с помощью хайлайтеров) или дрейпинг (скульптурирование румянами). Опасность в том, что при плохой растушевке или неправильно подобранном тоне средств ваше лицо превратится в маску. И если, например, со сцены это будет смотреться нормально, то вблизи, а особенно на фото со вспышкой или хорошим освещением — не очень. Я советую выбирать максимально деликатные средства и рассыпчатые текстуры, которые проще наслаивать, чтобы не переборщить.
Но, к сожалению, не все звезды следуют этому правилу. Например, певицу Нюшу, которая однажды явно переборщила с контурингом, повторив фирменный прием Ким Кардашьян, поклонники просто не узнали. Ольгу Бузову толстый слой тона и очередной конфуз с минеральной пудрой под глазами состарил на 10 лет. Раскритиковали фанаты однажды и плотный слой макияжа Леры Кудрявцевой.
Ну, а Лене Темниковой подписчики посоветовали вообще не краситься — ведь девушка и без мейка так хороша, что глаз не отвести!