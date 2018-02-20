Звездные пары, где жена старше мужа

Тина Канделаки Для нас более привычно, когда в браке или отношениях мужчина старше женщины. Но женщины, которые вышли замуж за мужчину значительно младше утверждают, что раскрыли секрет счастья. Может быть, стоит присмотреться к этим парам?

Бритни Спирс Ведущая и продюсер Тина Канделаки долгое время была замужем за ровесником Андреем Кодрахиным -одним из владельцев клиники «Аскон». Но в 2010 году они развелись, а в 2014 Тина вышла замуж за Василия Бровко , который младше нее на 15 лет. Ведущая долгое время скрывала имя супруга да и сам факт свадьбы, только благодаря кольцу на пальце поклонники знали, что с личной жизнью звезды все в порядке, но окончательно все стало понятно в мае 2016 года. Спасибо Твиттеру.

Лера Кудрявцева Бритни Спирс, заставившая весь мир напевать Baby One More Time, давно уже не малышка, ей 36, у нее за плечами не очень удачный брак с Кевином Федерлейном и вереница романов (в том числе с Джастином Тимберлейком !) Ее новому бойфренду Сэму Асгари — 24 года, недавно она трогательно поздравила его с днем рождения в Инстаграме. Сэм же называет ее «самой красивой женщиной в мире», а из их совместных фото можно делать календарь к Дню святого Валентина.

Яна Рудковская Когда ведущая Лера Кудрявцева выходила замуж на хоккеиста Игоря Макарова она, наверное, подумать не могла, сколько интересного выслушает от людей об их разнице в возрасте. Лере на тот момент был 41 год, а жениху — 28, в прошлом году они отметили пятилетие свадьбы. За это время ни одно интервью не обошлось без вопроса об их браке, а как-то пара даже записала видео, на котором Лера предстала в виде старухи (спасибо специальным приложениям!) В прессе регулярно появляются слухи об их разводе, хейтеры ликуют, но пока без оснований.

Хью Джекман Немало вопросов, почему он выбрал женщину старше, задавали фигуристу Евгению Плющенко . Евгению 35 лет, а его супруга, телеведущая и продюсер Яна Рудовская — на 7 лет старше. Евгений постоянно повторяет, что дело не в возрасте, а в том, насколько людям вместе хорошо и рассказывает про домашни» прозвища: жена зовет его Котофей, а он ее — Котофеевна.

Одному из самых сексуальных мужчин планеты Хью Джекману сейчас 49 лет. А его супруге Деборре-Ли Фернесс — 62. Однако солидная разница в возрасте не мешает паре уже 18 лет жить в счастливом браке (Хью и Деборра познакомились в 1995 году, а поженились ровно через год) и воспитывать двух усыновленных детей. Во всех интервью Хью Джекман называет свою жену «лучшей мамой в мире», заявляет, что влюбился в нее в первую же минуту знакомства и до сих пор не знает никого привлекательнее. Джулиана Мур

Тина Тернер Актриса Джулиана Мур, которой сейчас 57 лет, счастлива в браке с режиссером Бартом Фрейндлихом, который младшее ее на 9 лет. Только представьте, они вместе с 1996 года, у них двое детей. Джулиана признается, что инициатива исходила от нее, ну а теперь самое сложное — найти время на то, чтобы просто побыть вдвоем: то съемки, то дети, то быт. Но, похоже, у них получается, иначе 22 года не прожить!

В июле 2013 года Тина Тернер (сейчас ей 78 лет) вышла замуж за продюсера Эрвина Баха (ему нынче 61). До свадьбы они встречались целых 27 лет, Тернер отмахивалась от вопросов стандартным: «Нам и так хорошо!», но потом решили узаконить отношения. Живут они в Швейцарии, певица даже приняла гражданство этой страны, отказавшись от гражданства США. Сэм Тэйлор-Вуд

Джоан Коллинз Режиссер Сэм Тэйлор-Вуд познакомилась с Аароном Джонсоном , когда ей было 42, а ему — 19. Он как нельзя лучше подошел на роль Джона Леннона в ее новом фильме, а впоследствии — и на роль мужа. Поженились они в 2012 году, воспитывают четырех дочерей (двое общих детей и две девочки от первого брака Сэм). От каверзных вопросов отмахиваются — говорят, что возраст — это условность, а Аарон в душе гораздо старше и серьезнее Сэм.

Пятый муж британской актрисы Джоан Коллинз (звезды сериала «Династия») — продюсер Перси Гибсон, младшее ее на 32 года. Как-то актрисе задали вопрос, не смущает ли ее разница в возрасте, на что она ответила: «Если он умрет, значит — умрет!» Не поспоришь.