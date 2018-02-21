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Поклонники назвали Самбурскую «трупом невесты»
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Поклонники назвали Самбурскую «трупом невесты» 

Рамблер 21 февраля 2018
Подписчики актрисы негативно отозвались о ее новом образе.
Настасья выложила в микроблог фото, где предстала перед подписчиками в совершенно новом, нестандартном образе.
Странный макияж с очень сильно выраженными скулами и носом, черной густой подводкой по нижнему веку и бледными губами фолловеры не оценили.
Обычно Самбурская отдает предпочтение достаточно яркому, даже агрессивному макияжу, подчеркивающему ее характер. Фолловеры отметили, что новый образ вкупе с гладкой прической совсем не подходит звезде, делая ее похожей на главную героиню мультфильма Тима Бертона "Труп невесты".

@the_constantin @blcvjeans

Публикация от  НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Но нашлись и те, кому новый стиль Настасьи пришелся по душе:
"Да! Компаниям выпускающим куклы пора заключать с вами контракт на использование вашей внешности для создания кукол. Будет у нас своя Настасья. Идеальные черты. ! ", "Всегда такая разная, классная…".
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