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Волочкова снялась голой в ледяной воде после драки
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Волочкова снялась голой в ледяной воде после драки 

Рамблер 22 февраля 2018
Анастасия Волочкова не устает демонстрировать красоты своего балеринского тела. В этот раз она практически устроила себе ледяной душ — снялась в деревянной купели с кусочками льда и снега, а самые пикантные фрагменты тела прикрыла листвой.
Любительница бани Волочкова, очевидно, так закаляет тело и душу, а заодно продлевает свои молодость и красоту. Но не только косметические процедуры окунули Анастасию в воду. Принимая ледяные ванны, балерина пыталась смыть с себя негатив, который получила на съемках одной из передач.

Зима-лучшее время для купели ледяной!👍🏼 А сегодня в этой купели мне нужно отмыться от той съемки, в которой я сегодня поучаствовала.. 🙈 «На самом деле» на Первом… Сестры Зайцевы.. Все было хорошо, пока они не полезли в драку.. 🙈 Слава Богу, не со мной, хотя хотели.. 😂🙈 Под удар попал Константин… Адвокат.. И ему в лицо был выплеснут стакан воды, который я же этим сестрам преподнесла, думая, что они хотят попить.. 👀Это был трэш. 🙈 Нет слов. В эфире все увидите.. А мне вода-подмога!🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #творчество #я #танец #музыка #зима #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #beautiful #enjoy #instagood #me #love #look #followme

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Прямо при девушке в эфире началась драка, и Волочкова распереживалась, что стакан, выплеснутый в лицо одного из участников шоу, зачинщицам побоища — сестрам Зайцевым — подала именно она, Анастасия, решив, что те хотят пить.
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