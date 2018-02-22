Волочкова снялась голой в ледяной воде после драки

Анастасия Волочкова не устает демонстрировать красоты своего балеринского тела. В этот раз она практически устроила себе ледяной душ — снялась в деревянной купели с кусочками льда и снега, а самые пикантные фрагменты тела прикрыла листвой.

Любительница бани Волочкова, очевидно, так закаляет тело и душу, а заодно продлевает свои молодость и красоту. Но не только косметические процедуры окунули Анастасию в воду. Принимая ледяные ванны, балерина пыталась смыть с себя негатив, который получила на съемках одной из передач.

Прямо при девушке в эфире началась драка, и Волочкова распереживалась, что стакан, выплеснутый в лицо одного из участников шоу, зачинщицам побоища — сестрам Зайцевым — подала именно она, Анастасия, решив, что те хотят пить.