Шейк выложила откровенные фото. Не с мужем

Шейк выложила любовные фото. Не с мужем

На снимке с полуобнаженной Ириной предстал знаменитый фэшн-фотограф Мерт Алас. Это он тот человек, который в свое время снял Ирину топлес почти сразу после родов. А тут выяснилось, что у пары много совместных фото, над которыми бойфренду Шейк Брэдли Куперу стоит серьезно задуматься.

Девушка выложила в свой микроблог снимки с Мертом Аласом, где оба не стесняются крепко обниматься. в том числе в полуобнаженном виде. Правда, топ-модель оговорилась, что эти фото ничего не значат — Мерт ее «турецкий брат» (Turkish brother), «близнец в чужом теле».