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Шейк выложила откровенные фото. Не с мужем
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Шейк выложила любовные фото. Не с мужем 

Рамблер 20 февраля 2018
На снимке с полуобнаженной Ириной предстал знаменитый фэшн-фотограф Мерт Алас. Это он тот человек, который в свое время снял Ирину топлес почти сразу после родов. А тут выяснилось, что у пары много совместных фото, над которыми бойфренду Шейк Брэдли Куперу стоит серьезно задуматься.
Девушка выложила в свой микроблог снимки с Мертом Аласом, где оба не стесняются крепко обниматься. в том числе в полуобнаженном виде. Правда, топ-модель оговорилась, что эти фото ничего не значат — Мерт ее «турецкий брат» (Turkish brother), «близнец в чужом теле».
К слову, с бойфрендом Брэдли Купером и дочкой Шейк фотографии не выкладывает. Девушка уже третий год продолжает усиленно оберегать свою частную жизнь.
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