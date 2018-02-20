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Канделаки высказалась об ограничениях в пост
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Канделаки высказалась об ограничениях в пост 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: Рамблер
Популярная ведущая рассказала о своем отношении к посту.
Тина Канделаки опубликовала на своей странице фотографию, на которой она ест салат из свежих овощей.
@tina_kandelaki
"Много разговоров и вопросов про #Пост. Я считаю, что поститься надо в первую очередь мысленно и духовно. При моем рабочем графике это достаточно сложно. Но, мне кажется, любое усилие над собой всегда похвально и стимулирует к дальнейшему развитию", — поделилась мнением Тина Канделаки, а заодно спросила подписчиков, а как они относятся к посту.
Мнения, как всегда разделились, но тех, кто пост все-таки соблюдает оказалось большинство. Самые внимательные читатели отметили не только красоту кресел, на которых расположилась Тина, но и тот "неловкий момент", "когда у кролика взгляд хищника".
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