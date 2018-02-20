Екатерина Скулкина готовит фигуру к весне 

Несмотря на изнуренный вид после очередной тренировки, Катя старается улыбаться на снимке, которым поделилась с подписчиками в Instagram.
Артистка призналась, что ей очень нравятся тренировки под руководством девушки-тренера, которую можно увидеть на той же фотографии. Звезда «Камеди вумен» в шутку добавила, что иногда у нее возникает желание «втащить» своему наставнику во время изнурительных занятий.
Екатерина внимательно подошла к вопросу интенсивной работы над фигурой. Помимо серых легинсов и футболки, девушка надела утяжелители на тело, руки и верхнюю часть ног. Поклонники Скулкиной позавидовали любимой артистке и признались, что тоже давно мечтают пойти на бокс. Другие искренне попросили девушку даже не думать о похудении. По мнению преданных фанатов, фигура у Екатерины и так идеальная.