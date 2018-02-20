Екатерина Скулкина готовит фигуру к весне

Несмотря на изнуренный вид после очередной тренировки, Катя старается улыбаться на снимке, которым поделилась с подписчиками в Instagram.

Артистка призналась, что ей очень нравятся тренировки под руководством девушки-тренера, которую можно увидеть на той же фотографии. Звезда «Камеди вумен» в шутку добавила, что иногда у нее возникает желание «втащить» своему наставнику во время изнурительных занятий.