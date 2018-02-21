Лучше поздно: звезды, которые перешли на ЗОЖ

Колумнист BeautyHack Татьяна Якимова рассказывает, как бывшие тусовщицы стали проповедниками здорового образа жизни и что им в этом помогло.

Два месяца назад в Лондоне вышла книга Self-Care for The Real World «Я –для реального мира»). Авторы — практически главные принцессы ЗОЖ в Британии: гуру йоги Надя Нараин и ее сестра Катя Нараин-Филипс, шеф-повар здоровой еды (как подчеркивает сама Катя — «полезной и интересной»). Предсказуемый бестселлер поддержали все авторитетные издания, но самую большую рекламу ему сделала Кейт Мосс : приобрела 22 экземпляра со словами: «Я хочу дать эту книгу всем, кого знаю». А потом еще и призналась, что начала терять лишние килограммы, благодаря диете и тренировкам! Кейт, ты ли это?! Самая известная супермодель в очередной раз удивила всех.

Но так ли это неожиданно, как может показаться? Нет.

Кстати, книга очень интересная, и в ней много небанальных советов. Например: раз в день танцуй под любимую музыку так, словно завтра никогда не наступит. Или начни утро не с чашки теплой воды с лимоном, а с вопроса: «Как я могу сделать свой день прекрасным?».

Сестрам Нараин за сорок, как и Кейт. Выглядят они, правда, посвежее — обе практикуют ЗОЖ почти полжизни. Когда мисс Мосс уходила в загулы с музыкантами, Надя занималась с ними йогой, в том числе в турах. Кстати, сэр Пол Маккартни — один из ее давних клиентов.

Но вернемся к Кейт.

В эпоху героинового шика ЗОЖ был антимодой. Самая популярная лондонская тусовка жила в районе Примроуз Хилл и гордо именовала себя Primrose Hill Set. Интересно, что основали этот бренд «молодые и наглые» британские актеры: Эван МакГрегор , Джонни Ли Миллер, Джуд Лоу с женой Сэди Фрост. Благодаря им вышел культовый фильм «На игле» (Transpoiting), после которого парни из PHS стали кумирами миллионов. А потом к актерам присоединилась Кейт Мосс и братья Галлахеры из Oasis с женами — так родилась самая богемная, разнузданная и модная тусовка Лондона, куда хотели попасть все, от аристократов и знаменитостей до моделей и ассистентов редакций модных журналов. Но попадали лишь избранные.

Их девиз был: Cigarettes & Alcohol (навание песни Ноэля Галлахера) и безудержное веселье. Заводилой была, конечно, Кейт, способная перепить любого рокера. Благодаря ей в тусовке появился термин to be mossed — убедить участника вечеринки остаться до рассвета и продолжить на следующий день. Дети, работа никого не останавливали. Желтые таблоиды взахлеб прославляли вечеринки в стиле панк или двадцатых, количество выпитого шампанского, наряды героинь, намекали на о наркотики, разврат и свингерство. Слежка за жизнью тех, кого прозвали party animals, шла круглосуточно.

Но уже в начале нулевых легендарный Peimrose Hill Set перестал существовать, а его участницы кардинально поменяли жизнь.

Сэди Фрост, 52 года

Невысокая брюнетка со жгучими очами запомнилась благодаря маленькой роли в «Дракуле Брэма Стокера». Другие ее фильмы никто и не вспомнит. Зато в личной жизни Сэди была практически femme fatale — от солиста Spandau Ballet Гэри Кемпа сбежала к актеру Джуду Лоу, прихватив сына. Обожала активную ночную жизнь, но в перерывах родила еще троих детей, основала модный бренд Frost French и страдала от послеродовой депрессии. Опомнилась, когда в 2002 году ее двухлетняя дочь Ирис Лоу-Фрост в разгар вечеринки случайно проглотила половину таблетки экстази. Скандал с трудом удалось замять. А через год и Лоу сбежал.

После болезненного развода Сэди меняла молодых любовников-музыкантов, а потом переехала в сельскую местность и покончила с разгульной жизнью. Последняя вечеринка с ее участием, попавшая в СМИ, — день рождения Лив Тайлер: пикник на природе с игрой в бадминтон. Сэди написала книгу Nourish — о правилах хорошего самочувствия. Женщина описывает себя в социальных сетях как мать четырех детей, дизайнер одежды, кинорежиссер, писатель, любитель животных, вегетарианец, сертифицированный фанат йоги и миротворец.

Патси Кенсит, 49 лет

Пела в группе Eight Wonder. Запомнилась по роли прелестной секретарши главного злодея в «Смертельном оружии-2», где еще и спела саундтрек. Мел Гибсон тогда признался журналистам, что в Пэтси невозможно не влюбиться. После того как снялась в постели с Лиамом Галлахером для обложки Vanity Fair (спецвыпуск Cool Britania), бросила солиста Simply Red и вышла замуж за Галлахера.

Но этот брак оказался ошибкой. Красавица часто плакала — особенно после того, как узнала, что Лиам провел ночь с ее подругой Кейт Мосс, — и заливала горе алкоголем. Карьера тоже не задалась. В 33 года Пэтси, одинокая и опустошенная, сдалась Анонимным наркоманам.

В 2013 году написала автобиографию Absolutely Beginner, где поведала о всех своих грехах. После четырех разводов Пэтси продолжает верить в любовь и романтику. У нее два прекрасных сына от разных браков (кстати, 18-летний Леннон Галлахер работает моделью). «В моей жизни были периоды, когда я наслаждалась гедонизмом и делала действительно плохие вещи, — признается Кенси. — Но сейчас с этим покончено!». Сегодня она пьет витамины и много-много воды и не представляет жизни без фитнеса. И ложится спать в 22-00. Очень неплохо выглядит! Ее самый большой грех? Диетическая кола!

Мэг Мэтьюз, 50 лет

Четыре года прожила в законном браке с Ноэлем Галлахером из Oasis и умудрилась на его деньги накупить столько кутюрных вещей, что потребовалось четыре гардеробных. Белокурую Мэгги тут же записали в иконы стиля, хотя все, что она делала — это никогда не надевала одну и ту же вещь дважды. Просторный дом Галлахера-Мэттьюз называли «штаб-квартирой», здесь часто проходили пре— и афтепати. И просто пати.

В 2000 году Мег родила дочь Анаис, а спустя несколько месяцев стала разведенкой. Переехала в более скромный домик, легла в рехаб на пару месяцев. Немного переборщила с уколами красоты и омолаживающими операциями. Стала вегетарианкой. Сегодня проповедует борьбу со стигматизацией менопаузы. В ее Instagram летопись усилий в спортзале чередуется с просьбами заботиться о планете. Мэг даже разработала коллекцию веганских сумок из пробкового дерева.

Фрэн Катлер, 53

Веселая и предприимчивая дочь бармена на пару с Мег Мэттьюз создала успешный бизнес по планированию вечеринок и даже получила прозвище Party Rotweiller. Ее вечеринки каждый четверг в Met Bar на Park Lane вошли в историю — благодаря звездным гостям и разудалой атмосфере. Получить приглашение от Фрэн было равносильно аудиенции у королевы. А для некоторых и важнее.

Кару Делевинь. Сегодня Катлер — единственная леди из Primrose Hill Set, для кого постоянные вечеринки не остались в прошлом. Правда, размах уже не тот: компания Fran Cutler Events далеко не масштабная — во всех смыслах этого слова. Воспитывает 16-летнюю дочь, Мерси (отец неизвестен). На свое 50-летие устроила декадентскую вечеринку, куда пригласила, кроме давних подруг, самых отвязных представительниц молодого поколения — Риту Ора

Перл Лоу, 48 лет

Перл исполняла собственные песни в инди-группах Powder и Lodger и наслаждалась жизнью в стиле рок-н-ролл. Однажды завязала с героином на шесть месяцев, но перешла на кокаин — в тот день, когда все таблоиды написали о ее свингерских наклонностях. Долгие годы не могла заснуть без слез. А еще сотнями скупала платья 40-х и 30-х — что значительно улучшило ее вкус.

После нескольких лет борьбы Перл справилась с наркотической зависимостью. Сегодня она живет в Соммерсете с мужем и тремя детьми. Работает дизайнером интерьеров, создала линию детской одежды. Гордится старшей дочерью Дэйзи Лоу, которую родила от случайной связм с Гевином Россдейлом — бывшим мужем Гвен Стефани . А еще она амбассадор Crisis — известной благотворительной организации, помогающей наркоманам. В 2013 году Перл сказала: «Я наконец-то поняла, что хорошо себя чувствовать гораздо лучше, чем круто выглядеть».

Давиния Тейлор, 38

Прекрасную синеглазую блондинку, дочь миллиардера, невозможно было увидеть без бокала в руке. Давиния дважды попадала в сотню самых сексуальных женщин мира журнала FHM. В начале нулевых попробовала изменить жизнь, выйдя замуж за спортивного агента и близкого друга Дэвида Бекхма — Дейва Гарднера.

В 2010 году Дейв подал на развод — из-за неуемной тяги жены к тусовочному образу жизни. Опеку над их сыном Греем присудили отцу. Интересно, что Дейв стался в дружеских отношениях с Мосс, и в 2014 году именно она познакомила красавчика с Лив Тайлер. Сегодня у агента и голливудской звезды счастливая жизнь и малыш.

Давиния после развода провела полгода в рехабе, где ей диагностировали биополярное расстройство и аллергию на алкоголь.

Сегодня у Давинии трое детей и любящий муж-строительный магнат.

Красавица шутит, что может впасть в депрессию, если у нее отнимут фитнес (один час каждое утро) и йогу (несколько раз в неделю). О своей бывшей тусовке она говорит: «Это были самые креативные, стильные, высококлассные и веселые люди на замле». Грей теперь проводит с ней много времени и рассказывает, что Лив Тайлер очень даже ничего и готовит ему много овощей. «Это значит, что она — хорошая мачеха», — вздыхает Давиния.

Розмари Фергюссон, 43 года

Chanel и Утонченная красавица, похожая на Венеру Боттичелли, когда-то украшала обложку британского Vogue и работала с Александром Маккуином Louis Vuitton . Ее муж, художникДжейк Чепмен, тоже был в команде PHS. Впрочем, пара больше развлекалась, чем жила тусовками. Уже тогда Розмари увлекалась разными соками и смузи больше, чем алкоголем. Но очень любила танцевать и веселиться.

Уже в конце 90-х Розмари переехала на Оксфоршир и построила успешную карьеру нутришиониста. Выпустила несколько книг о здоровом питании, в том числе Juice с сотней рецептов соков и смузи, и создала собственную диету 5 Days Plan. Недавно запустила на телевидении поп-ап Pure Filth в Tate Modern с меню nutritiously decadent, объявив гамбургеры, картофель фри и коктейли «здоровой пищей для гедонистов». Со старой компашкой по-прежнему дружна — ее дочери были подружками невесты на свадьбе Кейт Мосс и Джейми Хинса

Итак, они образумились. Необузданный гедонизм сменился разумным пуританизмом. Вместо одурманивающих веществ — соковыжималки, вместо NW1 (почтовый индекс северо-запад Лондона, в том числе Примроуз) — успокаивающие красоты кантрисайда. Похоже, для бывших тусовщиц ЗОЖ становится последним шансом вернуть утраченную красоту. И они, наконец, задумались о здоровье?

Но мне интересно другое.

Все перечисленные, кроме Фран Катлер, признавались в своих книгах, что легендарные тусовки не приносили настоящей радости. Что на самом деле постоянные пьянки способствовали депрессиям и проблемам в личной жизни.

Почему же они продолжали? Потому что править бал в самой модной тусовке было круто, и все им завидовали.

По-настоящему от диких ночей кайфовала только Мосс.

И, кажется, перестала.