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Сенчукова показала «зверский» аппетит Рыбина
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Сенчукова показала «зверский» аппетит Рыбина 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: @nsenchukova_official
Певица показала, как запросто ее муж может расправиться с индейкой.
Певица Наталья Сенчукова на своей странице в Instagram часто делится семейными фотографиями, сопровождая их забавными подписями. На этот раз поводом проявить остроумие стал невероятный аппетит ее мужа, музыканта Виктора Рыбина.
Во время праздничного застолья гостям в качестве горячего подали внушительных размеров голень индейки, которая привела Виктора Рыбина в некоторое замешательство.
@nsenchukova_official
Однако Виктор нашел в себе силы и все-таки съел свою порцию, а Наталья похвасталась его результатами.
@nsenchukova_official
"Разобрался! Прощай диета! А ждал только крылышко", — восхитилась певица.
Подписчики гадали в комментариях, а был ли Виктор Рыбин на диете, и решили, что он может позволить себе все, что захочется.
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