Сенчукова показала «зверский» аппетит Рыбина

Певица показала, как запросто ее муж может расправиться с индейкой.

Певица Наталья Сенчукова на своей странице в Instagram часто делится семейными фотографиями, сопровождая их забавными подписями. На этот раз поводом проявить остроумие стал невероятный аппетит ее мужа, музыканта Виктора Рыбина

Во время праздничного застолья гостям в качестве горячего подали внушительных размеров голень индейки, которая привела Виктора Рыбина в некоторое замешательство.

@nsenchukova_official

Однако Виктор нашел в себе силы и все-таки съел свою порцию, а Наталья похвасталась его результатами.

@nsenchukova_official

"Разобрался! Прощай диета! А ждал только крылышко", — восхитилась певица.

Подписчики гадали в комментариях, а был ли Виктор Рыбин на диете, и решили, что он может позволить себе все, что захочется.