Соколовский показал фото опухшей жены

Влад Соколовский и Рита Дакота продолжают уже не первый месяц отдыхать на Бали и дразнить поклонников фото с этого райского острова. Не так давно пара решилась наконец фото своей дочери Мии, после чего у малышки появился свой собственный аккаунт в сети.

В этот раз Влад, казалось бы, не выложил ничего особенного — всего лишь совместное фото с женой перед тем, как эти двое решили насладиться балийским закатом. Вот только подписчики признали, что это далеко не самый удачный снимок Риты Дакоты. На фото лицо девушки выглядит сильно опухшим.

Правда, подписчики нашли оправдание, почему Влад поделился столь странным снимком — микроблог-то его, а не Риты, поэтому может ставить сюда любые фоточки, какие хочет, даже если жена на них выглядит далеко не так привлекательно, как обычно.