Бузова заявила, что помирилась с бывшим

Поющая ведущая рассказала о своих чувствах в интервью глянцевому изданию.

Ольга Бузова украсила обложку мартовского выпуска журнала "Мир реалити шоу" и поделилась чувствами.

Мартовская обложка журнала💣 Публикация от DOM2 HOT🔥🔥🔥 (@hotnewshome2) Фев 19, 2018 в 11:51 PST

Как призналась Ольга, тяжело переживавшая разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым , она помирилась с бывшим. Пока номер не вышел в продажу, поклонники гадали, о каком именно бывшем речь, и предположили, что все же не о Тарасове. Большинство судит по постам Ольги в соцсетях и делает вывод: рана пока не затянулась.

Ранее Бузова, признавалась, что ее сердце свободно и ей самой интересно, "кому такая красавица, достанется".