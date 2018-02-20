Бузова заявила, что помирилась с бывшим 

Поющая ведущая рассказала о своих чувствах в интервью глянцевому изданию.
Ольга Бузова украсила обложку мартовского выпуска журнала "Мир реалити шоу" и поделилась чувствами.
Как призналась Ольга, тяжело переживавшая разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым, она помирилась с бывшим. Пока номер не вышел в продажу, поклонники гадали, о каком именно бывшем речь, и предположили, что все же не о Тарасове. Большинство судит по постам Ольги в соцсетях и делает вывод: рана пока не затянулась.
Ранее Бузова, признавалась, что ее сердце свободно и ей самой интересно, "кому такая красавица, достанется".