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Бузова заявила, что помирилась с бывшим
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Бузова заявила, что помирилась с бывшим 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: Рамблер
Поющая ведущая рассказала о своих чувствах в интервью глянцевому изданию.
Ольга Бузова украсила обложку мартовского выпуска журнала "Мир реалити шоу" и поделилась чувствами.

Мартовская обложка журнала💣

Публикация от  DOM2 HOT🔥🔥🔥 (@hotnewshome2)

Как призналась Ольга, тяжело переживавшая разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым, она помирилась с бывшим. Пока номер не вышел в продажу, поклонники гадали, о каком именно бывшем речь, и предположили, что все же не о Тарасове. Большинство судит по постам Ольги в соцсетях и делает вывод: рана пока не затянулась.
Ранее Бузова, признавалась, что ее сердце свободно и ей самой интересно, "кому такая красавица, достанется".
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