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Постройневшая Гузеева обескуражила поклонников
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Постройневшая Гузеева обескуражила поклонников 

Рамблер 22 февраля 2018
Актриса и телеведущая продемонстрировала постройневшую фигуру, чем привела поклонников в восторг.
На днях Лариса Гузеева встречалась со своей подругой, радостным событием она поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram и опубликовала совместное фото.
@_larisa_guzeeva_
Поклонники отметили, что такой образ очень идет Ларисе, и по достоинству оценили ее модное пальто в клетку. Но больше всего фанаты восхищались стройностью актрисы. Ларисе Гузеевой 58 лет, но выглядит она значительно моложе своих лет, а недавно заметно похудела.
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