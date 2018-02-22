Постройневшая Гузеева обескуражила поклонников

Актриса и телеведущая продемонстрировала постройневшую фигуру, чем привела поклонников в восторг.

На днях Лариса Гузеева встречалась со своей подругой, радостным событием она поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram и опубликовала совместное фото.

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Поклонники отметили, что такой образ очень идет Ларисе, и по достоинству оценили ее модное пальто в клетку. Но больше всего фанаты восхищались стройностью актрисы. Ларисе Гузеевой 58 лет, но выглядит она значительно моложе своих лет, а недавно заметно похудела.