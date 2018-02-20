Ещё
Икона стиля показала гигантские ступни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Икона стиля Оливия Палермо показала гигантские ступни 

WDay.ru 20 февраля 2018
Фото: WDay.ru
«Когда ваши ноги выглядят как баржи, спускающиеся по Гудзону», — стали писать фолловеры селебрити.
Подписчики знаменитостей стали все чаще замечать странности во внешности своих кумиров. В последнее время стало трендом обсуждать размер ступни звезды. Многие селебрити и блогеры во избежание конфликтов даже стали писать под своими фотографиями размер своей ноги и говорить, что она кажется слишком большой лишь на фото. Недавно произошел конфуз и с it-girl Оливией Палермо, за стилем которой следят миллионы фолловеров. Девушка опубликовала в Instagram снимок, где ее ноги задраны на стол. Невооруженным взглядом видны уж слишком большие ступни звезды.
Оливия, по всей видимости, не заметила того, что на снимке ее ноги будто 43-го размера, а вот подписчики сразу обратили на это внимание и стали писать, что ступня у нее уж больно большая: «Когда ваши ноги выглядят как баржи, спускающиеся по Гудзону». Но преданные фанаты решили не обижать Палермо и охотно спрашивали про ее образ.
Конечно, основная ошибка — ракурс фотографии, который оказался не совсем удачным. Даже у обладательницы самой миниатюрной ножки на таком снимке ступни будут казаться гигантскими.
WDay.ru: последние новости
Почему ягодицы Квитко не загорают на солнце Живой Кен едет на «Дом-2» искать себе жену Многодетная мать Оксана Акиньшина удивила селфи в купальнике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность15
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева26
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение