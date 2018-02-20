Икона стиля показала гигантские ступни

Икона стиля Оливия Палермо показала гигантские ступни

«Когда ваши ноги выглядят как баржи, спускающиеся по Гудзону», — стали писать фолловеры селебрити.

Подписчики знаменитостей стали все чаще замечать странности во внешности своих кумиров. В последнее время стало трендом обсуждать размер ступни звезды. Многие селебрити и блогеры во избежание конфликтов даже стали писать под своими фотографиями размер своей ноги и говорить, что она кажется слишком большой лишь на фото. Недавно произошел конфуз и с it-girl Оливией Палермо, за стилем которой следят миллионы фолловеров. Девушка опубликовала в Instagram снимок, где ее ноги задраны на стол. Невооруженным взглядом видны уж слишком большие ступни звезды.

Публикация от Olivia Palermo (@oliviapalermo) Фев 10, 2018 в 1:25 PST

Оливия, по всей видимости, не заметила того, что на снимке ее ноги будто 43-го размера, а вот подписчики сразу обратили на это внимание и стали писать, что ступня у нее уж больно большая: «Когда ваши ноги выглядят как баржи, спускающиеся по Гудзону». Но преданные фанаты решили не обижать Палермо и охотно спрашивали про ее образ.

Конечно, основная ошибка — ракурс фотографии, который оказался не совсем удачным. Даже у обладательницы самой миниатюрной ножки на таком снимке ступни будут казаться гигантскими.