Самые безумные звездные скандалы

Одни знаменитости затевают ссоры подальше от камер и журналистов, дабы сохранить свою репутацию, другие же напротив, делают все, чтобы скандалы стали всеобщим достоянием.

Ксения Собчак и Никита Михалков

Собчак и Михалков столкнулись совершенно неожиданно: в своей передаче «Бесогон TV» Михалков высмеял статью Собчак из журнала «Сноб». Ксения не смогла промолчать и обвинила режиссера в том, что награды он получил не за талант, а благодаря лояльности к первым лицам государства.

Тина Канделаки и Василий Уткин

Уткин начал «закидывать» Канделаки колкостями в соцсетях после того, как ее назначили на должность генерального директора телеканала «Матч ТВ». Она, в свою очередь, просто назвала комментатора «жиробасом». Несмотря на жаркий скандал, Уткин не отказался от рабочего места в новом проекте.

Тейлор Свифт и Кэти Пэрри

Еще в 2012 году Пэрри переманила танцоров Свифт к себе прямо в разгар концертного турне голосистой блондинки. Спустя два года Тейлор решила отомстить обидчице композицией «Bad Blood», высмеяв знаменитость, которая ее раздражает.

Майли Сайрус и Шинейд О`Коннор

После просмотра клипа «Wrecking Ball» ирландская певица решила через прессу поучить уму-разуму Сайрус. Шинейд написала пару писем, в которых отметила, что «быть проституткой — это не круто». На это Майли отреагировала в Twitter, подчеркнув, что дискутировать нет времени — слишком много концертов.

Леди Гага и Келли Осборн

Все началось с непродуманного комментария Келли в адрес Гаги — певица сказала, что у «королевы монстров» отличное тело, но лицо явно подкачало. Возмущенная Гага раскритиковала работу Осборн в шоу «Полиция моды». К счастью, через несколько месяцев девушки нашли в себе силы на перемирие.

Орландо Блум и Джастин Бибер