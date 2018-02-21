Анфиса Чехова благодарна предателям

Анфиса Чехова: «Я благодарна мужчинам, которые меня предавали»

В прошлом году ведущая шоу «Взвешенные и счастливые люди» развелась с мужем. Она не считает себя одинокой и не спешит в новые отношения. «Никого не жду, не выбираю, искреннее наслаждаюсь жизнью. Мне кажется странным, когда женщина чувствует себя неполноценной без мужчины», — говорит Анфиса

Если муж гульнул, это не повод убиваться — У нас с Гурамом (актер Гурамом Баблишвили . — Прим. «Антенны») были прекрасные семь лет отношений, счастливый брак. Мы сошлись в определенный период жизни, будучи веселыми, бесшабашными, бездетными, без груза ответственности. Он был гордым, я — вызывающей. Такими мы друг друга привлекли, чтобы научиться чему-то важному: смирять свою гордыню, терпеть. Я стала в большей степени женственной, он — не мальчиком, а мужем. За эти годы мы друг друга трансформировали и поняли, что тем людям, в которых мы превратились, уже некомфортно вместе. Я хочу чего-то другого, он тоже. У нас прошла страсть, и мы стали смотреть в разные стороны. Какие у меня могут быть претензии к бывшему мужу? Их нет.

— Мы расстались мирно, друзьями. Гурам мне помогает, мы часто переписываемся, делимся информацией о сыне (Соломон родился 31 мая 2012 года. — Прим. «Антенны»), потому что он нас сильно объединяет и будет объединять всю жизнь. Женщины не могут в это поверить, думают, что я притворяюсь, потому что с ними такого никогда не случалось. И со мной ранее тоже. Я со своими прежними мужчинами иногда расставалась дикими врагами. Мы кучу претензий друг на друга вываливали, делали больно. А зачем? Ведь должны быть благодарны за то, что чему-то научились в этих отношениях. Из любой встречи всегда нужно пытаться извлечь урок, даже если она не закончилась золотой или бриллиантовой свадьбой. Это опыт. Если ты правильно усвоишь информацию, то эта обучающая программа приведет тебя к еще большему счастью. Я благодарна мужчинам, которые делали мне больно, предавали. Это все помогло мне стать лучше, найти себя. Стараюсь своим примером показывать людям, что даже развестись можно гармонично. Конец брака — это вовсе не конец, а переход в новую фазу.

Кто сказал, что отношения — это исключительно все хорошее? Прежде чем прийти к любви, нужно пройти несколько этапов. Сначала наступает влюбленность, затем конфетно-букетный период, потом пресыщение и отторжение, когда людям уже не хочется бесконечно быть друг с другом. Далее следует раздражение. Пары часто расходятся, потому что им кажется, что кто-то другой или другая будет лучше. Возникают ссоры, драки, измены, но это тоже часть отношений. После идет смирение, когда ты принимаешь, что все мы не идеальны, человек такой, какой он есть. Начинается дружба и только после — любовь. На стадии раздражения люди иногда осознают, что у них нет аргументов, чтобы и дальше жить вместе. Для меня измена — неоднозначная вещь. Если муж мало уделяет тебе внимания, и в физическом плане в том числе, недоговаривает каких-то нужных слов, не восхищается, не дает материальной поддержки и при этом ты узнаешь, что есть женщина, которая получает от него все это, то тогда странно, почему вы до сих пор вместе. Когда же он все это дает тебе, но где-то выпил и гульнул, то мое мнение — это ерунда абсолютнейшая. Такая измена не стоит разрушенных чувств и семьи. У меня нестандартное мышление на этот счет и, наверное, поэтому осознание того, что в какие-то моменты жизни муж мне изменял, не повод убиваться. Мы с Гурамом давно все проговорили и поняли. Такая измена никак не подрывает мою женскую сущность, самооценку, что я прекрасна. В сорок лет жить — шикарно

— Сейчас я влюблена в жизнь. Не хочу принимать необдуманных решений, очаровываться, разочаровываться, расставаться и сходиться без каких-либо мужских действий. Я пришла к выводу, что мне нужно, чтобы меня завоевали. Пусть доказывает, что он — именно тот самый. Меня ведь не завоевывали, я всегда сама была охотницей и выбирала жертву. На данном этапе никого не жду, не выбираю, искреннее наслаждаюсь жизнью. Мне кажется странным, когда женщина чувствует себя неполноценной без мужчины. Закончив отношения с одним, ей нужно срочно найти другого или, желательно еще не расставаясь с прошлым, подыскать нового, чтобы перескочить. Я считаю, что счастливой можно быть и без пары, и несчастной вдвоем. Не понимаю, почему от женщины все время ждут, чтобы она вскочила в какой-то поезд. А если она вышла из трамвая и просто гуляет по городу, то ей сочувствуют. Я настолько изменилась за время отношений с мужем, стала другим человеком, которому хорошо с самим собой. Мне для собственной полноценности не требуется кто-то, я не чувствую себя одинокой. Когда женщина не умеет быть счастливой сама по себе, то она вряд ли сможет быть такой в паре. Разве что на время. Вот пришел спаситель, вытащил из пучины. Но возлагая на человека такую ответственность, ты слишком много от него требуешь, и как следствие идут разочарования.

Если женщине страшно остаться одной с ребенком в сорок лет, то она, конечно, будет видеть в разведенной ровеснице свой осуществившийся кошмар. Как и та, которая сбрасывает вес исключительно на стрессе, увидит во мне похудевшую от развода. Я сочувствую этим людям, мысленно посылаю им счастье и стараюсь не принимать на свой счет, потому что знаю, что на меня проецируют чужие комплексы. Ни разу не слышала от счастливой женщины такое утверждение как «мать-одиночка». Я в сорок лет чувствую себя лучше, чем когда-либо. Не знала, что в этом возрасте так шикарно жить. Пришла осознанность, мудрость, женская сила. Она ведь не в красоте, а в энергии. Я ее в себе настолько ощутила, что мне не надо напрягаться, чтобы привлечь все, что я хочу. Не нужно никому ничего доказывать и быть самой лучшей, красивой. Я просто наслаждаюсь своим состоянием. А когда живешь, гоняясь за стандартами: нужно весить 40−50 килограммов, у меня нос не такой, грудь не та, то хоть все красоты мира пришей, но если не разбудишь свою женскую энергию, от тебя по-прежнему будут уходить мужчины, ты будешь чувствовать себя одинокой.

Раньше у меня сначала возникала страсть, и уже после, в процессе я разбиралась, что за человек рядом. Многие люди воспринимают эту страсть как любовь, но на самом деле она — гормональный взрыв, умопомрачение, помешательство, психоз, а в нем мы не можем мыслить разумно. Только со временем можно понять, подходите ли вы друг другу, много ли у вас общего. Сейчас я уже проанализировала свою жизнь и осознала, что на одной лишь страсти гармоничных отношений не построишь, потому что она с годами склонна уходить. Для себя приняла решение, что сначала хочу узнать человека как можно лучше. Поэтому, выбирая мужчину, буду давать ему возможность показать себя во всей красе, в разных бытовых ситуациях, и смотреть на него со стороны. Свидания не люблю, на них все врут

— Количество сообщений в моих социальных сетях увеличилось в разы. Раньше их практически не было, все-таки муж — кавказский мужчина, вероятно, его побаивались, да и я не давала повода думать, что ко мне можно подкатить. Сейчас поклонники активны, пишут, но в большинстве случаев это звучит как: «Привет, девушка моей мечты». Для того чтобы я ответила человеку, сообщение должно быть не банальным, а говорящим, что он ко мне внимательно присмотрелся. Иногда захожу в профили авторов, особенно когда присылают что-то хамское вроде: «Я бы тебя…» Открываю страничку, а там 16-летний мальчик…

Даже не помню, когда в последний раз ходила на свидание. Я их не люблю. Это такое странное мероприятия, где два человека начинают друг другу рассказывать о своих лучших качествах. Когда ты спрашиваешь мужчину: «А что в тебе есть плохого?», он ведь не расскажет. Если и припомнит, то это плохим это не назовешь, например, скажет, что он угрюмый. И, по сути, получается, что люди хвастаются и никак не раскрываются. Все мои отношения были чередой долгих встреч, но не специальных, а когда ты с человеком где-то работаешь, пересекаешься и за ним наблюдаешь. Видишь, что с тобой он — милашка, а потом на какую-нибудь девочку, свою подчиненную, наорет так, что это его сразу дискредитирует. Или в рассказах он смелый: завалил медведя, ходил по горам, а на твоих глазах струсил. Ну что ты узнаешь о нем на свиданиях? Ничего. Поэтому лучше сразу брать человека и идти с ним в компанию, чтобы посмотреть, как он ведет себя с другими людьми, поехать с ним в соседний город, а не сидя в ресторане проводить собеседование, где все соврали, приукрасили и влюбились. Я так не хочу. Сына демонстрирую сразу, он — мое достоинство

— Сейчас я живу в Сочи вместе с Соликом, потому что там идут съемки шоу «Взвешенные и счастливые люди». Когда Гурам приезжает к нам, мы вместе проводим время, веселимся. Солик знает, что у него есть папа, который его безумно любит, и обожающая его грузинская родня. Я никогда не позволяю себе сказать ни одного плохого слова об отце своего ребенка, Гурам ведет себя так же. Солик видит, что мы друг друга по-человечески любим. Проблемы возникают в той семье, где за счет детей пытаются решить конфликты между папой и мамой. Когда оба друг на друга наговаривают в два бедных детских ушка, ребенок становится психованным. Солик не чувствует, что существует какая-то проблема. Дети очень легко адаптируются, если все гармонично проходит. Ну, спал папа с мамой в одной кровати, а теперь не спит. Зато он приезжает, и они проводят вместе много времени. Мне повезло, потому что Гурам действительно хороший отец. Он всегда знает, чем заняться с сыном, его не надо уговаривать поиграть с ним.

Со мной Солик очень любит валяться, говорит: «Мам, давай, поваляемся», и мы можем долго лежать в постели, смеяться, потом собраться, позавтракать и куда-то поехать. Я уже могу выпустить путеводитель по Сочи для родителей, потому что знаю все рестораны с детскими комнатами, музеи, где какие интересные приключения есть. Когда у меня нет съемок, няня отдыхает, я провожу время с сыном. Какие свидания? Но если мне когда-то понравится мужчина и я соглашусь поти с ним куда-то, скрывать наличие ребенка не буду как и переживать, что этот факт может кого-то оттолкнуть. Даже не представляю, почему я должна его скрывать? Скрывают же недостатки, а он — мое основное достоинство. Поэтому я сразу его демонстрирую. Мужчина, которому буду небезразлична я, однозначно примет моего ребенка, а если ему нужна я в отрыве от моего сына, тогда нам просто не по пути. У всех свои причины быть толстыми

— Только человек, который всю жизнь мучился с проблемой лишнего веса и справился с ней, может понять участников проекта «Взвешенные и счастливые люди» и помочь им. Есть теоретики, те, кто изучили все в университете, но жизнь практична и к теориям поворачивается, как избушка к лесу, задом, потому что все истории разные. Понимать психологию полного человека начинаешь, побывав в его шкуре, почувствовав то же, что и он. Тогда ты знаешь все подводные камни и осознаешь, что бесконечное гнобление полных людей словами: «Ты можешь, жиробас. У тебя нет силы воли!» — приводит к тому, что человек еще больше толстеет. У этих людей правда нет силы воли, поэтому взывать к ней совершенно бессмысленно. Им нужна поддержка. В такой вес приводят стрессы и комплексы, они есть почти у каждого нашего участника. Одних били, другие видели, как дрались родители, кого-то предательски бросил муж. У всех свои причины быть толстыми. И говорить, что решение проблемы в том, что надо меньше жрать и заниматься спортом — это заблуждение XXI века. Я как никто чувствую, что происходит внутри человека, страдающего от лишнего веса, и не только снаружи, и поэтому логично, что меня пригласили вести этот проект. Я сумела изменить свою жизнь. Мое похудение — не плод силы воли или временных обстоятельств, таких, как диетологи, уменьшения желудка, таблетки. Мне предлагают рекламировать их за безумные деньги, но я принципиально отказываюсь, потому что все это проходила. Проблема в голове, и ее нужно решать.