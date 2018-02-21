Как звезды выбирают детей из пробирки

Sobesednik.ru выяснил, сколько знаменитости могут тратить на услуги суррогатных матерей.

48-летний певец Дмитрий Маликов и его 54-летняя жена Елена стали родителями во второй раз. Сына супругам подарила суррогатная мама. Маликовы — не единственная известная пара, которая воспользовалась услугами по вынашиванию ребенка.

Нина Дмитрушкова из Волгограда — профессиональная суррогатная мама, если так можно выразиться. Она несколько раз рожала детей для чужих людей за деньги: у Нины несколько своих детей и были проблемы с жильем. Сейчас Дмитрушкова выполняет роль посредника или куратора, как говорят в этой среде, помогает биологическим родителям найти сурмаму и обо всем договориться. Сама Нина в последний раз обожглась: заказчик — московский юрист — после родов отказался забирать ребенка. Девочку она оставила себе.

Почему так происходит? В России нет специального закона о суррогатном материнстве. Хотя оно и разрешено, все его аспекты регулируются федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В итоге и биородители, и сурмама могут в любой момент кинуть друг друга: заказчики отказаться от ребенка и не заплатить, а родившая ребенка женщина — не отдать его и шантажировать им. По закону матерью ребенка признается та, кто его родила, после родов она пишет отказ от новорожденного в пользу биологических родителей.

Заказать родить ребенка чужой женщине — удовольствие недешевое.

— В клиниках существуют программы «под ключ», — рассказывает Нина. — От медицинских анализов, подсадки эмбриона и родов. Они стоят от 2,5 миллионов рублей и до бесконечности. Подсадка эмбриона стоит 350–400 тысяч рублей, но она может быть одна, если все пройдет удачно, а может быть несколько подсадок, и тогда цена вопроса возрастает.

По словам Нины, совсем не факт, что работающая с клиникой сурмама сможет хорошо заработать. От этой суммы она получит в лучшем случае половину, средний заработок составляет от 800 тысяч до миллиона рублей, плюс ежемесячные перечисления во время беременности — на еду и лекарства. В некоторых клиниках сурмам штрафуют за любое нарушение. Одна девушка рассказывала Нине, что заработала 400 тысяч рублей.

— Девочки не всегда знают, кто биологические родители, — говорит Нина. — Клиники соблюдают конфиденциальность, и если заказчики не хотят светиться, то этого и не будет. Там так и говорят: вы можете носить ребенка от звезды, а можете — от простого смертного.

По опыту Нины состоятельные люди, как правило, не поддерживают связь с сурмамой (имеют на это право) и о ее здоровье узнают через сотрудников клиники.

Это богатые и знаменитые все делают через клиники: там помогут найти суррогатную маму и возьмут все хлопоты на себя. Те, у кого нет таких денег, ищут сурмаму напрямую — в интернете много соответствующих объявлений, или обращаются к таким посредникам, как Нина. Она ищет женщину и составляет между сторонами договор.

По закону суррогатная мать не может предоставлять свою яйцеклетку, то есть одновременно быть биологической матерью. Но на черном рынке закон не работает. Нина говорит, что есть девушки, которые соглашаются на инсеминацию (оплодотворение спермой), есть те, кто беременеют от заказчика натуральным способом — через постель.

Российский рынок суррогатного материнства, и главным образом сурмамы, пользуются спросом. В ряде стран, например в Германии, это запрещено, иностранцы приезжают к нам.

— Мне предлагали стать сурмамой на Кипре, — вспоминает Дмитрушкова. — Цена за услуги выходила примерно такая же, как и у нас в России. В Китае платят дороже — почти два миллиона рублей в долларах, но я отказалась.

Почему наши звезды летят за суррогатными мамами в США

С этим вопросом мы обратились к юристу Константину СВИТНЕВУ, эксперту в области суррогатного материнства, и вот что выяснили:

— В США самое высокое качество медицинских услуг. Если случай сложный с точки зрения медицины, лучше, чем там, нигде не помогут.

— Ребенок, рожденный на территории Штатов, автоматически получает американское гражданство.

Правда, по словам эксперта, в последнее время наметилась другая тенденция: наши знаменитости выбирают элитные российские клиники: качество там не хуже, а цены значительно ниже.

Кому ребенка принес не аист?

Майкл Джексон . В 2002 году стал отцом в третий раз и первый раз с помощью сурмамы.

Сара Джессика Паркер . В 2009 году актриса стала мамой во второй раз благодаря технологиям.

Алёна Апина. В 2001 году суррогатная мать родила ей дочь Ксюшу.

Алла Пугачева и Максим Галкин . В 2013 году у них родились дочь Лиза и сын Гарри. 64-летняя Алла Борисовна сама родить, естественно, не могла.