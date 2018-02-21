Голую Шейк сфотографировали в объятиях мужчины

Поклонники Брэдли Купера переволновались из-за «брутального брата» Ирины Шейк.
Фотография, на которой импозантный мужчина обнимает голую Ирину Шейк, вызвала переполох в сети.
instagram.com/irinashayk
Личность незнакомца известна — это любимый фотограф Шейк Мерт Алас. Слухи об их романе ходят уже давно, так как поклонники сомневаются, что дружба может быть настолько нежной. Модель прокомментировала снимок так:
«Когда находишь близнеца в другом теле. Мой восхитительный, гениальный турецкий брат.. все эти удивительные воспоминания связаны с тобой! Посылаю тебе всю свою любовь, с днем рождения».
Поклонникрв удивляет спокойная реакция Брэдли Купера, ведь известно, что перед объективом Мерта Ирина была полностью обнаженной.
Впрочем, СМИ утверждают, что Алас — гей, и его партнером является его коллега Маркус Пиггот, с которым они работают около 20 лет, снимая обложки журналов, клипы, рекламные кампании известных брендов.