Маликов рассказал, как планирует воспитывать сына

Певец хочет видеть мальчика настоящим мужчиной с закаленным характером.

Менее месяца назад певец, композитор и продюсер Дмитрий Маликов официально рассказал о рождении у него второго ребенка. Сообщается, что малыш появился на свет благодаря суррогатной матери в одной из клиник Санкт-Петербурга. С тех пор, интерес к семье артиста не утихает. Дмитрий же, с удовольствием дает различные интервью журналистам на данную тему. Так, на днях он рассказал о планах на воспитание ребенка.

Я просто предполагаю и понимаю, что мне нужно будет уделять ему больше внимания. Девочка — это девочка, а мальчику нужен отец и пример. Я катаюсь на лыжах, играю в теннис, футбол и хоккей, чтобы обладать какими-то минимальными… Единственное, я не занимаюсь боевыми единоборствами, но это тоже важно. Мальчик должен быть с характером, он должен уметь преодолевать препятствия и трудности, — заявил Дмитрий Маликов в программе «Север. Непридуманные истории». Выяснилось, что артист планирует проводить с ребенком больше времени, чем когда-то с дочерью. А еще Дмитрий мечтает вырастить из мальчика настоящего мужчину.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 31, 2018 в 12:38 PST Именно поэтому, артист уверен, что с ребенком ему нужно будет проводить очень много времени. Дмитрий надеется как можно раньше понять таланты и интересы ребенка. Артист планирует давать сыну необходимые физические нагрузки, закалять характер мальчика.

Я не могу сказать, что обрадуюсь этому решению. С другой стороны, мешать тоже не буду. Вообще, ребенка нужно очень много занимать с пяти лет. Он должен привыкнуть к труду, — заявил Дмитрий. Кстати, певец не хочет, чтобы мальчик пошел по его стопам и решил стать музыкантом.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Май 25, 2017 в 11:22 PDT Напомним, 29 января Дмитрию Маликову исполнилось 48 лет, а мальчик появился на свет накануне праздника — 24 января. У Елены и Дмитрия Маликовых есть также одна общая дочь — Стефания. Девушке уже 18 лет — она родилась в феврале 2000 года. Сейчас Стефания учится в МГИМО на факультете журналистики, в который она поступила в прошлом году. У 54-летней Елены также есть дочь от прошлого брака Ольга Изаксон.

Кстати, недавно Стефания шикарно отметила свой день рождения, а ее отец очень трогательно поздравил дочь не только лично, но и в соцсетях.