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Садальский похвалился черной икрой по 40000 за кг
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Садальский похвалился черной икрой по 40000 за кг 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: @stassadal
Известный актер и эпатажный блогер снова возмутил общественность.
На своей странице в Instagram Станислав Садальский опубликовал фотографию, на которой он демонстрирует блюдо с "корзиночками", наполненными черной икрой.
@stassadal
Снимок он разместил не просто так, а как бы в ответ Сергею Доренко, который в эфире на радио упомянул, что купил черную икру.
"Поразился его откровением перед постом, дескать берет черную икру по 38 000 за кг. Везунок, а я по 40 000. Это сколько бы я сыкономил на 10 кг. Аж 20 000! Простите меня, дорогие читатели, я так люблю роскошь!)))" — поделился своими эмоциями Станислав Садальский.
Но отнюдь не все подписчики порадовались за своего кумира. Некоторые отметили, что в роскоши жить легко, и предложили попробовать жить в нищете.
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