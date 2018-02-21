Садальский похвалился черной икрой по 40000 за кг

Известный актер и эпатажный блогер снова возмутил общественность.

На своей странице в Instagram Станислав Садальский опубликовал фотографию, на которой он демонстрирует блюдо с "корзиночками", наполненными черной икрой.

@stassadal

Снимок он разместил не просто так, а как бы в ответ Сергею Доренко , который в эфире на радио упомянул, что купил черную икру.

"Поразился его откровением перед постом, дескать берет черную икру по 38 000 за кг. Везунок, а я по 40 000. Это сколько бы я сыкономил на 10 кг. Аж 20 000! Простите меня, дорогие читатели, я так люблю роскошь!)))" — поделился своими эмоциями Станислав Садальский.

Но отнюдь не все подписчики порадовались за своего кумира. Некоторые отметили, что в роскоши жить легко, и предложили попробовать жить в нищете.