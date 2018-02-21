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Семенович открыла две свои «странности»
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Семенович открыла две свои «странности» 

Рамблер 21 февраля 2018
Певица и телеведущая рассказала о том, какие странности у нее есть.
Кто бы мог подумать, что Анна Семенович, которая регулярно радует своих подписчиков в Instagram откровенными фотосессиями, на самом деле не любит фотографироваться.
Сегодня сделала очень красивую фотосессию, я с детства не люблю фотографироваться, на всех детских фотках я с очень недовольной мордахой. Родители меня просто заставляли улыбаться приманивая сладостями, конечно искренности кадру это не добавляло!
— призналась Анна и опубликовала кадр из новой фотосессии.
@ann_semenovich
По словам Анны, она научилась позировать, однако работу в студии скорее терпит, чем любит, и даже завидует тем девочкам, которые "не выпускают фотик из рук и постоянно снимают себя в разных ракурсах".
А ещё, я терпеть не могу шопинг. Странная я женщина?
— сделала еще одно признание Анна Семенович.
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