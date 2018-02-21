Кутчер наконец заговорил о разводе с Деми Мур

После шести лет брака для Кутчера расставание с женой стало ударом, поэтому он отправился на неделю в горы. Там он, по своим же словам, отказывался принимать пищу и не мог пить. Все гаджеты Эштон отключил. У него были только блокнот и ручка. Всю неделю актер ни с кем не разговаривал. Держали на плаву его только вода и чай.

В течение этого периода затворничества Эштон Кутчер припомнил все свои отношения, которые у него когда-либо с кем-либо были, он зафиксировал в письменной форме, все, что вызывало у него злость, разочарование или другие негативные эмоции. На седьмой день актер отправил все письма адресатам.

Для него это было как очищение, после этого он понял, что может начать заново.

Напомним, что Деми Мур переживала расставание с актером гораздо болезненнее: она на долгое время попала в реабилитационный центр.