Ещё
Кутчер наконец заговорил о разводе с Деми Мур
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кутчер наконец заговорил о разводе с Деми Мур 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: Depositphotos.com
Эштон Кутчер расстался с Деми Мур еще в 2011 году. С тех пор он счастливо живет с Милой Кунис, с которой воспитывает двоих детей. И вот 40-летний актер решил помянуть прошлое и внезапно заговорил о разводе с Деми.
После шести лет брака для Кутчера расставание с женой стало ударом, поэтому он отправился на неделю в горы. Там он, по своим же словам, отказывался принимать пищу и не мог пить. Все гаджеты Эштон отключил. У него были только блокнот и ручка. Всю неделю актер ни с кем не разговаривал. Держали на плаву его только вода и чай.
В течение этого периода затворничества Эштон Кутчер припомнил все свои отношения, которые у него когда-либо с кем-либо были, он зафиксировал в письменной форме, все, что вызывало у него злость, разочарование или другие негативные эмоции. На седьмой день актер отправил все письма адресатам.
Для него это было как очищение, после этого он понял, что может начать заново.
Напомним, что Деми Мур переживала расставание с актером гораздо болезненнее: она на долгое время попала в реабилитационный центр.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность15
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева26
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение