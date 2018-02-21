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Гагарина чуть не погибла на съемках в Португалии
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Гагарина чуть не погибла на съемках в Португалии 

Рамблер 21 февраля 2018
Все случилось на берегу Атлантического океана в Португалии, куда Гагарина приехала по работе. Ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков, был с ней. И, конечно, пара не смогла себе отказать в удовольствии поделать красивые снимки на берегу живописного пляжа. Полина даже нашла фэшн-юбку, надела кожаную куртку — и процесс пошел.
Как вдруг могучие волны Атлантики решили заключить ее в свои объятия. Это произошло так неожиданно, что воспоминания о событии до сих пор ужасают певицу. Если бы не муж, все для Полины Гагариной закончилось бы трагично. Именно он вытянул за руку свою благоверную из морской пучины.
К слову, это была единственная волна за день, которая помешала работе певицы. Она, кстати, заметила, что туристы, которые в момент несчастья были неподалеку, вдоволь поснимали событие.

— Дело было так) Приехали мы значит на живописнейший пляж в Португалии! От вида у нас совершенно закружилась голова и мы все бросились фотографировать эту красоту! А тут ещё объявляют, что у нас час абсолютно свободного времени😅 мы с двойной силой налегли на фотосессию. Муж достал свою камеру, я надела фэшн юбчонку, встала спиной к океану и начала принимать свои коронные позы🤣! И тут.. чую что— то прохладное по ногам разливается, потом сильнее, а потом крики, все машут руками, летящая юбка повращается в мокрый ооочень тяжёлый « якорь», который не даёт мне возможности и шагу ступить и … Ооооооо (так я закричала от холода) Атлантика накрывает меня почти с головой (я как настоящая артистка держу лицо и причёску поверх воды до последнего) и начинается борьба со стихией. Муж изо всех сил держит мою руку и пытается вызволить из коварных лап океанской пучины 😩 (а другой рукой продолжает снимать😂— шутка), я уже почти без сил барахтаюсь, но все же не теряю надежды выбраться! Главное, чего мы боялись, что неожиданно пришедшая огромная волна начнёт тянуть обратно! А вот это уже всё🤦🏼‍♀️ Но Слава Богу, мой муж оказался настоящим суперменом (не зря стоит в планке каждый день) и спасает меня! В общем, Мы искупались в Атлантике в феврале😂🤦🏼‍♀️ Круто же💪🏼, но с другой стороны было жутковато! Как подумаем, что могла бы быть совсем другая история! Это была такая единственная волна за весь день, ведь мы потом снимали на этом пляже до самого вечера. Ах да) туристы, хоть и издалека, но успели запечатлеть это происшествие! Листайте фотографии😉 #полинагагарина #ниоднойкожанойкурткинепострадало #водичкабодрит #гагаринапишет #гагаринапоехали #заминутуДо

Публикация от  Polina Gagarina (@gagara1987)

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