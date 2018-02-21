Гагарина чуть не погибла на съемках в Португалии

Все случилось на берегу Атлантического океана в Португалии, куда Гагарина приехала по работе. Ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков , был с ней. И, конечно, пара не смогла себе отказать в удовольствии поделать красивые снимки на берегу живописного пляжа. Полина даже нашла фэшн-юбку, надела кожаную куртку — и процесс пошел.

Как вдруг могучие волны Атлантики решили заключить ее в свои объятия. Это произошло так неожиданно, что воспоминания о событии до сих пор ужасают певицу. Если бы не муж, все для Полины Гагариной закончилось бы трагично. Именно он вытянул за руку свою благоверную из морской пучины.

К слову, это была единственная волна за день, которая помешала работе певицы. Она, кстати, заметила, что туристы, которые в момент несчастья были неподалеку, вдоволь поснимали событие.