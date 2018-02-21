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Ратаковски снова полностью обнажилась
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Ратаковски снова полностью обнажилась 

Рамблер 21 февраля 2018
В сети появились новые пикантные снимки популярной американской фотомодели.
Эмили Ратаковски довольно часто будоражит умы своих поклонников весьма откровенными снимками в своем микроблоге. Собственно, почему бы и нет, если девушке нечего скрывать? Тело девушки признали идеальным ведущие глянцевые издания мира и модель с удовольствием его демонстрирует.
Новая серия пикантных фото появилась накануне в микроблоге Ратаковски и всего за 12 часов собрала почти 3 миллиона лайков.
Снимки, на которых модель предстала обнаженной были сделаны в рамках эксклюзивной фотосессии для издания Vanity Fair. Обложку глянца украсило фото Эмили топлес и в черных трусиках с завышенной талией.
Подписчики модели не скупились на лайки и восторженные отзывы, подчеркивая что Ратаковски выглядит ошеломляюще: "Она очень горячая", "Ошеломляюще", "Превосходное тело".

@vanityfairspain

Публикация от  Emily Ratajkowski (@emrata)

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